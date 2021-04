Este miércoles Rocío Carrasco estará en directo en el plató donde se ha estado emitiendo su documental con Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Todavía se desconocen los colaboradores que van a estar con ellos, pero puede que Terelu Campos, por su gran amistad con la protagonista, esté con ella ante las cámaras.

Le hemos preguntado a la hija de María Teresa Campos si se va a sentar el miércoles que viene en ese plató y no nos ha querido decir absolutamente nada, quizás para preservar el interés hasta la misma noche del miércoles o porque todavía no ha decidido si ir o no.

Lo cierto es que el documental de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' está revolucionando a toda la sociedad y se ha producido un antes y un después en la televisión por haber juzgado a un mujer durante más de veinte años sin conocer su versión, su verdad, la misma que está contando en estos episodios que nos están dejando cuanto menos, sorprendidos.

Muchas polémicas está levantando el testimonio de Rocío Carrasco y es que tras veinte años de silencio absoluto en los medios de comunicación, la hija de Rocío Jurado ha decidido ir desmontando una por una todas las mentiras que se han dicho a lo largo de este tiempo en los programas de televisión. Un arma de doble filo porque si hay algo en lo que no diga toda la verdad, se le puede venir en su contra, como es el caso de sus inicios con Fidel Albiac.

Rocío Carrasco jura y perjura que ella no se entrometió en la vida amorosa del que ahora es su marido, pero lo cierto es que siempre se ha contado públicamente que cuando ella empezó su relación sentimental con Fidel Albiac, este tenía pareja. La cual recibe el nombre de Rocío Mestre, amiga de la familia Jurado.

Por aquel entonces se llegó a decir que esto supuso una disputa entre ambas familias ya que no entendía cómo, después de todos los años de amistad, Rocío Carrasco podría haberse metido en esa relación* pero como nunca se llegó a hablar más de la cuenta, no supimos qué era realidad y que mentira.

'La Razón' ha publicado un artículo esta semana, firmado por la periodista Marina Esnal, en el que ha expuesto las intenciones de Rocío Mestre de denunciar no solamente a Rocío Carrasco, sino también a Mediaset por "vulnerar el derecho a la intimidad y a la imagen". Una noticia que nos ha sobrecogido porque no esperábamos esta contestación por parte de la que un día fue novia de Fidel Albiac.

Y es que cabe recordar que fue Mestre quien le presentó a Fidel Albiac y Rocío Carrasco, desde entonces ha permanecido siempre en el anonimato y como asegura su abogada en el artículo de 'La Razón', va a seguir estándolo por eso ha tomado medidas legales, ya que considera que no han preservado su derecho a la intimidad.