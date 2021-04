Omar Sánchez ganaba este jueves el liderazgo, lo que quiere decir que durante esta semana no estará nominado, además del privilegio de nominar directamente a una persona, como hizo con Antonio Canales. A pesar de este chute de energía que habría tenido el canario, parece que el novio de Anabel Pantoja está teniendo su peor momento en el reality porque se encuentra muy débil.

Sabíamos que le enfada quedar el último o perder en un juego, pero no sabíamos que Omar Sánchez había tenido un bajón desde el jueves pasado y en estos momentos se encontrase en sus horas más bajas. Así lo han contado esta mañana en 'Socialité', asegurando que el concursante está esperando la visita del médico para tener todo controlado.

El novio de Anabel Pantoja, que es uno de los participantes con más fortaleza ya que tiene mucha experiencia en los deportes, está teniendo el bajón que muchos exconcursantes pasaron las primeras semanas del reality. Tendremos que estar muy atentos a las últimas noticias de Omar para saber si se recupera o por si, por lo contrario, tiene que abandonar la isla y acudir a los servicios médicos para someterse a alguna prueba.

Por otra parte parece que por más que pasen los días, Alexia Rivas no consigue ser imprescindible para sus compañeros en 'Supervivientes 2021'. La que fuera reportera de 'Socialité' no está teniendo apoyos en el concurso y son muchos los compañeros que han asegurado no sentir complicidad con ella.

Y es que a lo largo de estos días hemos visto como Alexia Rivas discutía con Sylvia Pantoja por diferencias en cuanto al reparto de la comida y de las esterillas para dormir. Además, la periodista no se está adaptando nada bien al barco en el que está teniendo la convivencia con el resto de participantes.

En esta ocasión y tal como ha desvelado 'Socialité' esta mañana, ninguno de sus compañeros la han elegido para seguir pasando los días... y es que esto lo único que nos hace pensar es que Alexia no ha tenido, de momento, ninguna persona que se haya convertido en su mayor apoyo.

Además, también ha existido una discusión bestial entre Valeria Marini y Lara Sajen en la que está metida también Sylvia Pantoja. En las imágenes que hemos podido ver en 'Socialité' la prima de Isabel Pantoja no ha sido la causante de la discusión, pero parece que Honduras está que arde con estas mujeres todoterreno que no dejan de enfrentarse.

Hace días toda España fue testigo de cómo Olga Moreno se salvó de la expulsión en la primera semana de concurso y fueron muchos los comentarios que se expusieron por las redes sociales afirmando el negacionismo del testimonio de Rocío Carrasco. Vamos, que la mujer de Antonio David Flores tiene que pagar, según muchas personas, los platos rotos de su marido en el concurso donde se ha metido a demostrar que es buena persona.

La única intención de Olga Moreno con su participación en Honduras es demostrar que tanto ella, como su familia, son buenas personas y no tienen nada que ver con lo que se está diciendo durante estas semanas en televisión.

Ayer, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Antonio Canales si era familia de Fidel Albiac y este le respondía que no, que se habían visto un par de veces en su vida, pero que sin embargo tenía más relación con la familia de Antonio David, algo que nadie se esperaba. Olga Moreno en ese momento aprovechó para decirle al bailaor: "¿y cómo es mi marido?", a lo que contestó 'muy buena gente'.

Ahí y en otra ocasión en la que Olga dijo 'hay muchas cosas que se están contando que son mentira', la concursante demostró que la única finalidad que tiene es demostrar que su familia no tiene nada que ver con el retrato que se está haciendo de ellos en televisión. Una estrategia arriesgada, pero que puede resultar beneficiosa para ella.