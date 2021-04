Can Yaman está acostumbrado a protagonizar culebrones en la pequeña pantalla. No tanto en su vida, que es lo que le está sucediendo ahora. La misteriosa desaparición del actor turco tiene vilo a sus fans, que temen por el estado de salud del galán otomano. "Por favor, no dejes que te apaguen", suplica una de sus fieles seguidoras, después de que el popular artista haya desaparecido de internet.

El inicio de todo este culebrón tuvo lugar hace una semana. Fue entonces cuando, de manera totalmente misteriosa y sin previo aviso, Can Yaman desapareció de internet. Desde entonces, su cuenta de Instagram está desactivada. Este hecho ha causado gran nerviosismo entre sus seguidoras, que temen que detrás de esta decisión haya un problema de salud.

Lo cierto es que poco -o nada- se sabe del paradero de Can Yaman. Hay quien apunta a que detrás de esta decisión pueda haber motivos religiosos. Y es que los musulmanes comenzaron a mediados de mes el Ramadán, un periodo de ayuno pensado para purificar el alma y para empatizar con los más desfavorecidos. Habrá que esperar hasta mediados de mayo para saber si la desaparición de Instagram del galán turco fue debida a esto.

Otra de las hipótesis que barajan sus seguidoras es que su cuenta pueda haber sido bloqueada por Instagram. Bien porque algunos "trolles" organizados puedan haber denunciado masivamente la cuenta, hasta llegar a tumbarla; o bien que las constantes imágenes que sube el actor con su torso desnudo puedan haber sido consideradas contenido ofensivo por la popular red social.

Tampoco se descarta que Can Yaman tenga algún problema de salud, bien física o mental, que le haya llevado a tomar la decisión de distanciarse de sus fans. Ahora mismo ésta es la teoría más débil, ya que a finales de la semana pasada la madre del actor subió una foto a su cuenta de Instagram con él. Se trata de un selfie en el que se les puede ver a ambos sonriendo. En la imagen, que podría ser de archivo, Can Yaman tiene buen aspecto.



Lo que es innegable es que todo lo que hace -y no hace- Can Yaman en internet tiene gran repercusión. Prueba de ello es que todas sus publicaciones cuentan por miles los "me gusta" y los comentarios.

También lo que hace en la gran pantalla. Contar con Can Yaman en el reparto es, hoy por hoy, garantía de éxito. Y no sólo en su Turquía natal. También en el resto del mundo. El país otomano se ha convertido en uno de los principales exportadores audiovisuales del mundo, con la telenovela como gran referencia. Precisamente, en los culebrones es donde Can Yaman se ha hecho popular, como protagonista.

También en España, donde goza de gran popularidad. Prueba de ello fue que en 2019 visitó España y tuvo que ser escoltado por la Policía Nacional, ya que las hordas de fans que se arremolinaban en torno a él, no le permitían ni caminar.