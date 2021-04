Paula Echevarría y Miguel Torres están atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. El pasado 11 de abril se convirtieron en padres de su primer hijo en común, Miguel, y muy emocionados les veíamos abandonar el hospital con su pequeño apenas 48 horas después, deseosos de empezar esta etapa tan especial con su bebé en casa.

Una semana después, en la que la asturiana nos ha mantenido informados puntualmente a través de su cuenta de Instagram de cómo están viviendo la llegada de Miguel Jr a sus vidas - confesando que tanto Daniella como los enamorados papás están volcados totalmente en el pequeño - la pareja ha reaparecido públicamente este lunes en compañía de su bebé.

La asturiana está compartiendo los felices momentos que están viviendo con el pequeño a través de sus redes sociales. No obstante, un post protagonizado solo por ella ha acumulado miles de "me gusta" y reproducciones. "Si el bebé ya está fuera... que hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar?", comentaba divertida Paula Echevarría. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella).. pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real.. Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!", declaraba.

"Ay pensaba q todas las famosas salían del hospital en vaqueros. Me alegro que seas de carne y hueso". "por fin alguien que muestra la realidad... no se sale del hospital como si nada hubiera pasado 😄 todo tarda en volver a su sitio". "Normalización de la maternidad", declaraban algunas de sus seguidoras.