Convertida en el 'azote' público de Rocío Carrasco desde que comenzó la emisión de su serie documental, Rosa Benito no ha dudado en desmentir muchas de las declaraciones que la hija de Rocío Jurado ha hecho en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Mujer de Amador Mohedano y mano derecha de la chipionera, Rosa vivió de primera mano la relación de su cuñada con Ortega Cano, la muerte de Pedro Carrasco, la enfermedad de 'La más grande'... y, afectada e indignada, ha salido al paso en las últimas semanas de algunos de los episodios más controvertidos de la serie documental.

Un paso al frente que le ha valido las feroces críticas de los partidarios de Rocío Carrasco, que no entienden por qué su tía ha negado varias de las vivencias que la hija de Rocío Jurado ha narrado en su docuserie.

Agotada y visiblemente abatida, Rosa ha reaparecido este martes en 'Ya es mediodía' y lo ha hecho defendiéndose de las críticas y confesando la determinación que ha tomado en relación a su sobrina Rocío.

Y es que, después de insistir en que fue ella quien pasó las noches en Houston al lado de Rocío Jurado y no la hija de la artista, una dolida Rosa ha explicado que ella no está hablando de la vida de nadie, sino de lo que ella vivió con la chipionera: "Yo hablo de mi vida, de lo que yo he vivido. Y tengo el derecho a contarlo".

"Yo sigo viviendo a mi programa y estoy agradecidísima. Ni he pedido aumento de sueldo, ni más días, estoy aquí porque se que es mi trabajo, y se está hablando de algo que es parte de mi vida", ha señalado defendiéndose de los que la han acusado de querer protagonismo a causa de Rociíto.

Muy seria, Rosa ha contado por primera vez que no está viendo la serie documental de su sobrina porque le causa mucho dolor y ha anunciado que su intención es no volver a pronunciarse acerca de las vivencias que está contando la hija de Rocío Jurado. "No estoy viendo nada porque vi el primero y me afectó muchísimo. Lo veré cuado esté preparada mentalmente porque yo he sido una persona enferma y no quiero ver cosas que me hagan sufrir. Es revivir algo que tú has vivido y es duro, es muy duro cuando estas vindo y oyendo cosas de tu vida, porque esa también es mi vida. Yo he estado al lado de Rocío Jurado", ha confesado.

Después de ver unas declaraciones del año 2010 en las que Rocío Carrasco hablaba maravillas de ella y de Amador Mohedano en el programa 'Qué tiempo tan feliz', Rosa ha estado a punto de romperse, pero sobreponiéndose ha preferido no valorarlas, evitando contar cuál fue el inicio del fin de la relación con su sobrina y dejando en el aire el motivo por el que en la docuserie no se hablará de la herencia de Rocío Jurado, que Rosa considera necesario para entender la historia familiar al completo.

Por último, Rosa ha salido al paso de aquellos que aseguran que habla con odio de Rocííto y, muy emocionada, ha desvelado que lo que tiene no es odio sino "dolor" porque el testimonio de su sobrina ha hecho que afloren demasiados recuerdos tristes de una familia a la que todavía le queda mucho por 'sufrir' con lo que la hija de Rocío Jurado pueda contar en su reaparición mediática este miércoles en Telecinco.