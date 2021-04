Nunca llueve a gusto de todos. Y menos en la televisión. Si no que se lo digan a los productores de Masterchef. El primer capítulo del popular "talent" de cocina ya ha desatado las críticas de los espectadores. ¿El motivo? Que los aspirantes a chef tuvieron que matar unas lampreas vivas antes de cocinarlas. "Me hizo dejar de verlo", lamentó un usuario en las redes sociales del programa.

La polémica surgió tras el programa, en el que los concursantes tuvieron que cocinar lamprea, y tuvo como escenario las redes sociales. Fue en internet donde arreciaron las críticas porque los aspirantes a chef tuvieron que matar al animal marino, muy popular en el noroeste español.

La decisión de la producción del programa no gustó. "Mucha obra social pero tengo una duda: ¿Es necesario en todos los programas poner animales vivos para recrear a la audiencia en cómo matarlo? Me hizo dejar de verlo", censura un usuario.

No fue el único. "Me encanta el programa, pero no más muertes en Masterchef. Por favor", apuntaba otra seguidora del programa. Algunos, incluso, iban más allá. "Crueldad lo que hicieron con la anguila... ¡Crueldad al máximo exponente! No volveré a ver este programa. No había necesidad de ese menú", criticaba con dureza otro. "Horrible la matanza de la lamprea en vivo. Debería estar prohibido", se sumaba otra usuaria.

Esta no es la primera vez que al programa de cocina de la Radio Televisión Española le llueven las críticas por matar animales en directo. Uno de los episodios que más polémica generó entre la audiencia fue en una temporada de Masterchef kids, en el que los niños participantes tuvieron que matar un bogavante vivo para cocinarlo. En aquella ocasión, los telespectadores cargaron con dureza contra el programa, pues algunos de los participantes lo pasó realmente mal para clavarle el cuchillo al animal.

Independientemente de esto, Masterchef es, sin lugar a dudas, uno de los reyes de la parrilla televisiva del ente público. Cosecha grandes cifras de audiencia. Tanto es así, que los productores se han sacado varias ediciones diferentes de la manga. Al Masterchef clásico, en el que participan personas anónimas, se suma Masterchef Kids, protagonizado por niños, y Masterchef Celebrity, en el que participan famosos y deportistas.

El primer programa de Masterchef ha dejado algunos buenos momentos para la audiencia, especialmente en los castings, en los que se pudieron ver algunas situaciones hilarantes.