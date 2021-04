La audiencia de Masterchef está de uñas. La filtración de que Victoria Abril será una de las próximas participantes en Masterchef Celebrity ha enojado, y de qué manera, a los fieles seguidores del programa. Y es que algunos telespectadores no han perdonado las declaraciones de la actriz a principios de año dudando de que la crisis del coronavirus fuese realmente una pandemia. Por eso, alguno fans del talent de cocina de la Radio Televisión Española, no han perdonado a la producción del programa la contratación de la actriz: "Vergüenza debería dar a los que la han fichado".

Que Victoria Abril iba a ser una de las próximas concursantes del programa se dio a conocer hace unas semanas, en la cuenta de Instagram del programa. Allí publicaban una imagen con la cara de la actriz, acompañada por un breve texto que decía: "¡Confirmado! Victoria Abril y Eduardo Navarrete se unen a la lista de aspirantes de Masterchef Celebrity 6. ¿Cómo se defenderán entre fogones?".

Lo que iba a ser un inocente anuncio se convirtió un tsunami de críticas. Fueron muchos los seguidores del programa que sentenciaron la decisión. "Vergonzoso que acuda a un programa en televisión nacional una persona con unas declaraciones deleznables. Acabáis de perder audiencia", clamaba uno de los seguidores, en un comentario que acumuló más de 300 "me gusta".

"Vergüenza debería dar a los que la han fichado. Por respeto a los fallecidos y a los sanitarios que tanto respetáis, fichar a alguien como ella, después de todo lo que ha dicho y hecho", clamaba otra seguidora, cuyo texto tuvo 266 apoyos en forma de "me gusta".

Lo que dijo e hizo Victoria Abril fueron unas controvertidas declaraciones en relación al coronavirus. "Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", afirmó la actriz.

Semanas después, reculó un poco. Fue en la entrega de los premios Feroz, a los que acudió sin mascarillas. Precisamente, por no llevar el cubrebocas, no desfiló por la alfombra roja. No obstante, sí pudo subir al escenario a recoger su galardón, ya que lo hizo sola. En el escenario, y con el premio en la mano, pidió disculpas por sus palabras.

Masterchef Celebrity es una de las variedades del talent de cocina de La1 más exitoso. La próxima edición, en la que participará Victoria Abril, será la sexta.