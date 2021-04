Pocos programas televisivos genera más controversia que Sálvame. Y en el episodio de hoy, centrado en la entrevista de ayer a Rocío Carrasco, no iba a ser menos. Diversos colaboradores del popular espacio televisivo han analizado hoy el repaso a su historia que ha hecho la hija de de la difunta Rocío Jurado. Las opiniones vertidas por los participantes en el coloquio de la pequeña pantalla no ha gustado a todos los seguidores. Algunos, incluso, han amenazado con hacer un boicto al programa estrella de Telecinco: "Mientras esa gallegaza que cree ser juez esté en Sálvame, no lo pongo. Y como yo, mucha gente. Boicot a Sálvame".

@salvameoficial_ yo mientras esa gallegaza que cree ser juez este en sálvame no lo pongo y como yo mucha gente boicot a sálvame🤬carroñeros pic.twitter.com/qxro1Jl9oy — Marga (@Marga18720863) 22 de abril de 2021

Para llegar al meollo de la cuestión hay que retrotraerse a la noche de ayer. Telecinco emitió un programa especial dentro del documental "Rocío. Contar la verdad para seguir viva", en el que la hija de Rocío Jurado ha repasado algunos pasajes de su vida. Uno de los más polémicos fue su relación con sus hijos, de los que lleva distanciada mucho tiempo. En un momento dado del programa, Carrasco aseguró no estar preparada psicológicamente para tratar de recuperar la relación con sus retoños.

on el recuerdo del programa de ayer aún fresco, en Sálvame han aprovechado hoy para analizar, cual fino cirujano, todas las respuestas de la que lleva semanas siendo la estrella de la prensa rosa. Entre otros aspectos, hoy en Sálvame han hasta estudiado la gesticulación de Carrasco.

Por supuesto, otro de los aspectos tocados son los presuntos malos tratos de Antonio David a Carrasco. Es ahí donde algunos telespectadores han saltado. Y es que no a todos los seguidores gusta cómo afronta el programa este asunto. Carrasco afirma que fue víctima de maltrato por Antonio David Flores cuando era su pareja, algo que él niega. Si bien, tanto los colaboradores del programa como buena parte de la audiencia, dan credibilidad a la versión de la hija de la tonadillera, pese a que no hay sentencias condenatorias contra Flores.

Otro asunto que ha fastidiado a los seguidores de Sálvame es la relación de Rocío Carrasco con sus dos hijos. En buena parte de los visto hasta ahora en el documental "Rocío. Contar la verdad para seguir viva", daba la sensación de que Flores había puesto a su prole contra la madre. Si bien, unas declaraciones de la hija mayor, Rocío Flores, han puesto en entredicho esta teoría. La joven afirmó que había tratado de contactar con su madre en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta por parte de ella. También rechazó que su padre les hubiese influido para tener una mala relación con la matriarca.