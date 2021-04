Rocío Carrasco regresó este miércoles a Telecinco para explicar algunos de los aspectos más destacados más relevantes del testimonio sobre su vida. La hija de Rocío Jurado recordó la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores, en el verano de 2012, uno de los episodios más duros de su vida: ""No podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Siempre la he querido proteger".

“Ese día Rocío me agrede y yo termino en un hospital, pero no era ella la que me pegaba, era su padre. Porque quiero dejar claro ya desde el principio que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de esa persona (Antonio David Flores). Y era muy vulnerable", relató Carrasco, pidiendo públicamente que no se le ataque, ya que la culpa la tiene su padre.

Afrontando todas las críticas que ha recibido desde que se comenzó a emitir el documental sobre su vida 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco responde a muchos rostros conocidos de nuestro país hablando sin pelos en la lengua sobre cómo se ha tratado su caso de malos tratos.

Tras visionar un vídeo en el que Alessandro Lequio ha criticado muchas de sus actuaciones y palabras, Rocío Carrasco se muestra rotunda en su contestación: "No me puede afectar porque viene de alguien que, a mi parecer, tiene muchas similitudes con esta persona" comenta refiriéndose a Antonio David Flores.

Aunque el que fuera su marido no ha sido sentenciado por la justicia por un delito de malos tratos, Rocío quiere dejar claro ante la pregunta de Sonsóles Ónega: "No es que los jueces no hayan podido llegar al final, hay muchas cosas que cambiar y mejorar. Yo creo en la justicia firmemente, vivimos en un estado de derecho, pero esa justicia se tiene que renovar y tiene que escuchar que es lo que yo he pedido".

Totalmente convencida de que su hija no está actuando consciente de la situación de manipulación en la que lleva viviendo durante años, Rocío le explica a María Patiño: "Mi hija está muy manipulada. Es una persona manipulada desde pequeña, es como los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por la causa. Hoy en día sigue manipulada, ella no ha salido de esa manipulación, ha crecido con una versión, no con dos".

TERRIBLE!!!! Maria Patiño prefirió callar 20 años sobre las agresiones que sufrió Rocio Carrasco por venganza a lo que una joven Rocío Carrasco le dijo en un momento de impotencia e indefension. Esto es un desfile de "periodistas" vendedoras de humo y amorales #RocioEnDirecto pic.twitter.com/mcCjSDLEp5 — Carlos Ernesto (@ernestomvc) 22 de abril de 2021

La periodista y presentadora ha sido duramente criticada en Twitter por su intervención en el directo de ayer. "TERRIBLE!!!! Maria Patiño prefirió callar 20 años sobre las agresiones que sufrió Rocio Carrasco por venganza a lo que una joven Rocío Carrasco le dijo en un momento de impotencia e indefensión. Esto es un desfile de "periodistas" vendedoras de humo y amorales". María Patiño ayer cayó en desgracia.