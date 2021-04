Isabel Pantoja está en Madrid para empezar su nuevo trabajo en Telecinco y parece que de momento no quiere tener relación con sus hijos porque Chabelita ha confesado en 'El programa de Ana Rosa' que sigue sin tener comunicación con la tonadillera porque ésta no quiere hablar con ella. Algo que nos ha llamado mucho la atención, pero que viniendo de la cantante lo entendemos porque sabemos que cuando hace la cruz a alguien, se la hace para siempre.

La última vez que Isa Pantoja habló con su madre fue cuando llamó a su hijo Alberto para felicitarle por su cumpleaños el 7 de marzo. Ese día, Isabel Pantoja le dijo que iría a buscar al niño al colegio y nunca llegó a hacerlo.

Isa Pantoja ha asegurado que muchas personas le han dicho que llame a su madre, pero no quiere hacerlo porque ya le ha dicho en muchas ocasiones que la tiene para lo que necesite, la ha llamado, la ha defendido públicamente, se ha saltado la valla de Cantora... son muchas las pruebas de amor que ha hecho la joven y no ha visto respuesta por parte de la madre.

La colaboradora de 'Ana Rosa' ha terminado su discurso asegurando que no es justo que su madre no quiera saber nada de ella porque no han tenido ninguna pelea, está cansada de ceder y solamente espera que llegue el día en el que reciba una llamada de su madre para hablar.

El Programa de Ana Rosa ha conseguido colocarse como uno de los de más éxito de la pequeña pantalla. De hecho a pesar de que sus rivales (tanto en TVE como en Antena 3) han intentado todo tipo de formatos para acabar con la reina de las mañanas no han podido con ella. La audiencia sigue respaldando la opción de Telecinco presentada por Ana Rosa Quintana que se ha establecido además como una de las presentadoras mejor pagadas del país.

De hecho el modelo de un programa en el que se combinan sucesos, actualidad y corazón ha traspasado fronteras y ha permitido a Telecinco tratar de colonizar también otro tramo horario: el del mediodía. Allí el programa Ya es Mediodía de Sonsóles Ónega también está logrando importantes datos de audiencia a diario. Y eso que en este caso enfrente tiene a un rival mucho más difícil como es la Ruleta de la Suerte, que a diario logra alzarse con el puesto de lo más visto.

De hecho en el mundo de la pequeña pantalla hay quién habla ya de Sonsoles Ónega como la sucesora natural de Ana Rosa Quintana cuando llegue el momento de la jubilación de la periodista que lleva décadas liderando las mañanas de la televisión en España muy por delante de Susana Griso, su más inmediata competidora en Espejo Público.