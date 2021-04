Hay veces que parece que todo vale en las redes sociales. El último ejemplo es la propuesta de un criminal reto difundido a través de TikTok. Se trata de lo que han llamado el "Día internacional de la violación", una desquiciada efeméride que algunos usuarios de la popular red social han pedido celebrar violando a mujeres. Como suena. Por supuesto, desde la propia empresa de TikTok han atajado de raíz estas publicaciones. Si bien, esto no ha evitado que el pánico cunda. Incluso en España.

La cosa, por increíble que parezca y tal y como aseguran algunos internautas que lo han visto (las imágenes se han eliminadas), es así: un grupo de hombres invita a otros a hacer el 24 de abril el Día internacional de la violación. En las imágenes afirman que durante ese día es legan hacer e, incluso, llegan a relatar técnicas para facilitar el abuso.

Para popularizar la macabra sorpresa, se ha utilizado la etiqueta "#april24" (24 de abril en inglés), que aglutines decenas de miles de publicaciones. Desde TikTok se han borrado los vídeos que invitan a la violación. Si bien, son muchos lo usuarios que siguen utilizando la etiqueta para, precisamente, todo lo contrario. Es decir, para tratar de poner freno a esa locura.

Todo este asunto se fraguó en Estados Unidos. Si bien, y como es norma en internet, el asunto no ha tardado en cruzar el charco para llegar a España. Y con ella, la preocupación. Docentes y familias han mostrado su preocupación por esta tendencia. Especialmente entre la gente de menor edad. Y es que TikTok es una red social en la que la media de edad de los usuarios es particularmente baja.

Por este motivo, no son pocas las voces que piden un mayor control del uso que hacen de ella los más pequeños. Una fórmula de las propuestas podría ser que no se permita la publicación de aquellos vídeos en los que no aparezca un adulto junto a los menores.