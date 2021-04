El éxito de Mi Hija, la nueva serie turca de Antena 3, tiene su cara y su cruz como todo en el mundo de la pequeña pantalla. La producción supera cada vez que se emite los dos millones de espectadores y emitiéndose varios días a la semana (hasta cuatro consecutivos, todo un récord), ha estado a punto de darle el liderazgo de todo un mes a Antena 3. Además, a través de las redes sociales son muchos los usuarios de Twitter que han confesado que han dejado e ver el documental de Rocío Carrasco en Telecinco (cuando se emitía los domingos) para pasarse a la serie turca.

La telenovela turca ha conseguido lo que pocos programas (por no decir ninguno) han intentado hasta el momento: robar espectadores a uno de los reality estrellas de Telecinco. Y es que la serie de Antena 3 está subiendo en audiencia respecto a Supervivientes y los usuarios de Twitter están dejando claro en la red social del pájaro cuál es su preferencia. "Esta edición es la primera que no voy a ver, y no me he perdido ninguna. Pienso que va a ser la continuación del Docucirco, que no tiene nada que ver con Supervivientes, y ya estoy hastiada de la Carrasco. Así que veo Mi hija en Antena 3, que me lo paso mejor..y no me encabrono!". "Yo lo he pasado súper que bien con la serie de antena 3 de mi Hija". "Yo solo los veo los jueves porque Jorge lo hace bien Mano de OK, lo siento por Carlos sobera pero con el equipo de defensores no puedo así que veo Muje en antena 3 y Mi Hija en antena 3 también".

Yo solo los veo los jueves porque Jorge lo hace bien 👌, lo siento por Carlos sobera pero con el equipo de defensores no puedo así que veo Muje en antena 3 y Mi Hija en antena 3 también — dulceamargura (@lazarin70197900) 14 de abril de 2021

Pero ¿cuál es el secreto del éxito? Hay varias razones que lo explican. Lo primero: la cadena ha sabido ver el tirón de este tipo de formatos que hasta ahora habían pasado más o menos desapercibidos en canales secundarios. Lo segundo: el público que sigue estas series es el tradicional de Telecinco por lo que ha sumado espectadores a Atresmedia. Y además por la multiplataforma: Atresmedia también explota el fenómeno en su plataforma de pago con adelantos de capítulos.

Pero los fans se dividen entre quienes alaban lo que está pasando y quienes critican que cada semana haya días diferentes de emisión. El lío es tal que la cadena ha lanzado vídeos de dos minutos para que los espectadores puedan estar al tanto de lo que sucede cada día.