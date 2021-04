La sexta edición de 'Masterchef Celebrity' está cada vez más cerca de cerrar su casting. TVE ha adelantado hoy otros cuatro nombres que se suman a la lista oficial de participantes. Ellos son: La actriz Belén López, el actor Iván Sánchez, el cantante Yotuel (tal como avanzó en exclusiva YOTELE) y la sorpresa del periodista deportivo Juanma Castaño.

Belén López, conocida por sus papales en 'Águila Roja' o 'Los misterios de Laura', cambia los escenarios por los fogones, al igual que Iván Sánchez, al que el público recuerda por series como 'Hospital central', aunque previamente también trabajó como modelo a nivel internacional con firmas como Dolce&Gabbana.

Por otro lado, como ya adelantó este portal, Yotuel, ganador de cuatro premios Grammy Latino y uno americano, se une al talent culinario mientras arrasa en la actualidad con 'Rebelde', su primer tema en solitario tras dejar Orishas, en el que está acompañado por Omar Montes y Beatriz Luengo, con la que acaba de ser padre por segunda vez hace muy poco. El punto deportivo lo pone el comentarista deportivo Juanma Castaño. El locutor de la COPE da la sorpresa y se lanza por primera vez al mundo de los concursos televisivos.

Estos cuatro nombres se suman a otros ocho que se confirmaron hace unos días: La actriz Victoria Abril, el diseñador Eduardo Navarrete, la artista Samantha Hudson, el rapero Arkano, el presentador Julián Iantzi, la actriz Vanesa Romero, la cantante Tamara y el cómico Miki Nadal.

La lista de celebridades que participarán en la nueva edición del programa de cocina de TV ha sorprendido y encantado a los fans. "Vanesa Romero, Miki Nadal, Julián Iantsi, Arkano, Victoria Abril, Carmina Barrios, David Bustamante, Tamara, Eduardo Navarrete, Terelu, Iván Sánchez, Yotuel, Samantha Hudson, Juanma Castaño y Verónica Forqué. Pero qué fantasía es está?", comentaba un usuario en Twitter tras desvelarse los nuevos nombres.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.