Isabel Pantoja está en Madrid para empezar su nuevo trabajo en Telecinco y parece que de momento no quiere tener relación con sus hijos porque Chabelita ha confesado en 'El programa de Ana Rosa' que sigue sin tener comunicación con la tonadillera porque ésta no quiere hablar con ella. Algo que nos ha llamado mucho la atención, pero que viniendo de la cantante lo entendemos porque sabemos que cuando hace la cruz a alguien, se la hace para siempre.

La última vez que Isa Pantoja habló con su madre fue cuando llamó a su hijo Alberto para felicitarle por su cumpleaños el 7 de marzo. Ese día, Isabel Pantoja le dijo que iría a buscar al niño al colegio y nunca llegó a hacerlo.

Ahora, Irene Rosales, la nuera de Pantoja y esposa de Kiko Rivera, se ha sincerado en el plató de Viva la Vida para lanzar un duro testimonio sobre la realidad de la familia. Rosales ha confesado ante las cámaras de Telecinco que la cantante "no llama para preocuparse por su nieto".

Anabel Pantoja asegura que verá a su tía, Isabel Pantoja, en Madrid

Hemos coincidido con Anabel Pantoja y le hemos preguntado por la guerra que hay abierta entre su tía, Isabel Pantoja, y su prima... y lo cierto es que ha optado por no contarnos ningún detalle: "No tengo ni idea cariño, no lo sé, ni me voy a meter en eso".

Ya sabemos que Isabel Pantoja se ha distanciado de sus dos hijos desde el primer momento que escuchó a Kiko Rivera en televisión hablando mal de ella y de su hermano, Agustín Pantoja, y desde que su hija saliese de un reality e hiciera una portada de una revista hablando nuevamente de su familia.

Aún así, Anabel Pantoja no quiere posicionarse porque no quiere perder la relación con su tía y por eso ella sigue manteniendo contacto con ella y su tío Agustín Pantoja. Además, ahora que la tonadillera está en Madrid, la colaboradora nos ha confesado que sí va a verla: "Sí, claro que voy a verla".