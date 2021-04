Ana Rosa ha vuelto a estallar contra Pablo Iglesias después de que el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid la haya nombrado en su nueva entrevista en 'La Ser' junto a Angels Barceló. El que fuera vicepresidente hasta hace unas semanas ha criticado nuevamente a los medios por "blanquear a Vox y dejarle participar en los debates".

En la misma línea, Iglesias ha apuntado hacia Isabel Díaz Ayuso, a la que considera "una candidata más de ultraderecha que la ultraderecha", y expresaba: "Lo grave no es que la señora Ayuso difunda el bulo (...), es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia".

Tras ver estas imágenes en su programa, Ana Rosa se dirigía al propio Iglesias: "Fascista es el que señala al que piensa distinto, eso no es democrático... ¡señor Iglesias usted es un fascista!". "Los demás somos comunicadores, tenemos información y contamos lo que ocurra", ha expresado enfadada, para después añadir: "Yo vivo en Madrid, en una casa normal con mis hijos, me está señalando y yo no tengo ningún guardaespaldas".