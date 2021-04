El asunto de los malos tratos de Rocío Flores a su madre Rocío Carrasco sigue en todo lo alto en Telecinco. En el último 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez desveló una información que afirmó desconocer hasta dicho momento. El presentador confesó de parte de la dirección del programa que Antonio David Flores "se reunió con Carlota Corredera y con la directora de contenidos de la productora para sentarse aquí a contar este tema".

Tal y como desveló el programa, el excolaborador habría negociado con La fábrica de la Tele la posibilidad de sentarse a hablar sobre la agresión de su hija Rocío Flores hacia su madre, Rocío Carrasco. "Hay dos razones por las que no se cierra esta entrevista", explicó el presentador, que añadía: "Porque es un tema de una menor, y porque pidió tantísimo dinero que era inalcanzable".

Esto vendría a poner de nuevo contra las cuerdas a Antonio David, que ha criticado que su exmujer hable de este episodio de su hija y sobre el que él ya se ha lucrado. Jorge Javier, estupefacto con la información, leyó un mensaje de Carlota Corredera, por entonces directora: "Fue solo meses después de que ocurriera el suceso y Antonio David pidió 60.000 euros porque tenía muchos problemas con Hacienda. Fue en 2012 (no en 2013). Nos reunimos en La Moraleja y no nos contaba nada hasta que accediéramos a la pasta", leyó Jorge Javier.

Por su parte, Antonio David respondió a través del reportero José Antonio León, que trasladaba sus palabras: "Se descojona, nunca se ha reunido, no nos está viendo y dice que no tergiversemos y que el precio lo ha puesto otra persona, no él". "¿Tú te crees que Carlota y Menchu se van a inventar esto? Es flipante a lo que está llegando Antonio David. Está desesperado. Una persona normal se queda en silencio", añadió el presentador.