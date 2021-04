Firme en su postura de no hacer declaraciones sobre Rocío Carrasco hasta que se emitan los 12 capítulos de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', docuserie en la que por el momento su nombre no ha salido demasiado mal parado porque apenas le ha nombrado más que para acusarle de haber vendido a una revista su luna de miel con Antonio David Flores a sus espaldas, Amador Mohedano asegura que su silencio no es definitivo y que "aunque de momento no voy a hablar públicamente, me estoy apuntando todas las cosas para tenerlo todo atado".

Impactado por las desgarradoras confesiones de Rociíto narrando el maltrato que sufrió por parte de su hija Rocío, y muy unido a su sobrina nieta, Amador no duda en salir en su defensa y en contarnos, después de hablar con ella, cómo se encuentra las el brutal testimonio de su madre, que la ha señalado como "una víctima que se convirtió en verdugo" a ojos de toda España. "Antes de ayer hablamos", confiesa el hermano de Rocío Jurado, y "pues viendo la historia está un poquito abajo...". "Pero vamos, yo le dije tú tranquila y el tiempo pone todo en su sitio, y tranquila va a estar", asegura el exmarido de Rosa Benito, dando la cara por Ro y desvelando que, pese a estar viviendo un momento durísimo, no ha perdido la calma y, por el momento, no va a responder a las durísimas y brutales acusaciones de su madre.

Antonio David quiso vender a 'Sálvame' la agresión de su hija a Rocío Carrasco cuando esta era menor

El asunto de los malos tratos de Rocío Flores a su madre Rocío Carrasco sigue en todo lo alto en Telecinco. En el último 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez desveló una información que afirmó desconocer hasta dicho momento. El presentador confesó de parte de la dirección del programa que Antonio David Flores "se reunió con Carlota Corredera y con la directora de contenidos de la productora para sentarse aquí a contar este tema".

Tal y como desveló el programa, el excolaborador habría negociado con La fábrica de la Tele la posibilidad de sentarse a hablar sobre la agresión de su hija Rocío Flores hacia su madre, Rocío Carrasco. "Hay dos razones por las que no se cierra esta entrevista", explicó el presentador, que añadía: "Porque es un tema de una menor, y porque pidió tantísimo dinero que era inalcanzable".