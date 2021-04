Después de 25 años de silencio, Rocío Carrasco ha dado un paso al frente y ha decidido contar su desgarradora verdad a través de una serie documental que a nadie ha dejado indiferente. 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que confiesa el infierno que ha vivido como víctima de violencia de género y que ha servido de ayuda a muchísimas personas que, en una situación similar, no se habían atrevido a denunciarlo hasta ahora.

El durísimo testimonio de Rocío ha generado un movimiento social sin precedentes contra el maltrato y ha disparado hasta en un 61% las llamadas de ayuda al 016 en las semanas posteriores a la emisión; datos que el Ministerio de Igualdad ha relacionado y atribuido a la visibilidad mediática que ha recibido este tema gracias al documental.

El documental de Rocío Carrasco ha dado de que hablar y mucho. Son muchos los tertulianos y colaboradas de Telecinco y otros medios de la prensa de corazón que se han enfrentado y debatido sobre el testimonio de la hija de Rocío Jurado durante los años de relación y posterior separación con Antonio David. Ahora, Carlota Corredora, una de las presentadoras de este documental, ha querido denunciar a través de su cuenta personal de Instagram los insultos y amenazas que ha recibido últimamente.

"Personas que no me siguen pero que aparecen en mi perfil para insultarme, amenazarme y desearme el peor de los males; personas que me seguían y que vomitan sus opiniones mientras se lamentan de lo mucho que les he decepcionado; mujeres que reparten y retiran carnés de buenas madres; mujeres que perpetúan el machismo; hombres negacioncitas en general y de la violencia de género en particular; personas que se indignan porque desactivo los comentarios de mis publicaciones porque así no pueden expulsar su bilis ni aliviar unos segundos sus miserables vidas; tengo un mensaje para tod@s vosotr@s: “la tierra es redonda y Rocío Carrasco y Rocío Flores son dos víctimas”"

Son muchos los comentarios de seguidores que han aplaudido las palabras de la presentadora de Sálvame y el denunciar una situación cómo la que describe Carrasco cada semana en Telecinco.