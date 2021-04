Tom Brusse es expulsado de la isla donde estaba compartiendo experiencia con sus compañeros de 'Supervivientes' para vivir una nueva aventura en el barco encallado. Para sorpresa del concursante, la gran mayoría de sus compañeros lo eligieron a él para disfrutar de este 'regalo envenenado' que no fue del todo bien recibido.

Mientras que minutos antes la audiencia salvaba a Gianmarco de la nomincación dejando en manos del público hasta el próximo jueves a Palito, Alejandro Albalá y el propio Tom, el concursante recibía un nuevo palo que terminó de arruinarle la jornada.Aunque el ambiente en la isla estaba siendo más que agradable entre la mayoría de los concursantes, la situación que Tom se va a encontrar en el barco encallado no es del todo agradable ya que Sylvia Pantoja es la gran rechazada en la convivencia en alta mar. Por su parte Carlos se ha hecho con el juego de recompensa de los encallados después de hacer una maravillosa demostración de su destreza con un juego de equilibrio y precisión.

Supervivientes ha vuelto a ocupar un puesto de honor en la parrilla de Telecinco y lucha cada día por convertirse en lo más visto de la cadena y en atraer a millones de espectadores para que sean testigos de la aventura de los famosos en el Barco Encallado.

Entre los concursantes que ha acudido a la isla, destaca Agustín Bravo. El popular presentador de televisión, estrella de Telecinco en los años 90, regresó por sorpresa a la cadena que le lanzó a la fama, como concursante sorpresa de la nueva edición del reality.

Sin embargo, este triunfal regreso se ha visto empeñado en el plató de Socialité por las duras acusaciones de un exempleado de Bravo sobre su pasado. Este trabajador, que afirma que trabajó con el presentador durante cuatro años, ha aparecido de espaldas y con la voz distorsionada para que no se le reconozca, ha tachado a Agustín Bravo de "falso, prepotente y desconsiderado". Incluso también ha afirmado que a una compañera le decía "ven aquí con el tito Agus" durante la publicidad y se sentaba en sus rodillas.

Lo nunca visto en 'Supervivientes'

La aventura en el Barco Encallado de 'Supervivientes' está siendo una auténtica tortura para Alexia Rivas. La concursante del reality de Telecinco lleva casi dos semanas viviendo en dicho barco junto a su grupo a pesar de sufrir fuertes mareos, vómitos y perder completamente el apetito.

"Llevaba 24 horas sin comer, me comí unos garbanzos y me sentaron raros. Lo eché todo. Me mareo constantemente y lo estoy pasando mal", expresaba la participante, que afirmaba: "He comido de todo y no lo digiero". La periodista destacaba la gran "ilusión" con la que había empezado la aventura, "pero mejor que yo no sabe nadie cómo me encuentro que es fatal".