Can Yaman sigue con su novia. Así lo aseguran la mayoría de sus fans después de ver una de sus últimas publicaciones en Instagram. Y es que en una historia ha mostrado lo que se esconde dentro de uno de sus armarios de la cocina. ¿Qué era?

Como es obvio pensar, Can Yaman guarda comida en los armarios de la cocina. Pero, tal y como ha mostrado en una de sus últimas publicaciones, uno de sus principales alimentos es la pasta. ¿A qué conclusión ha llevado esto a sus seguidoras?

A que sigue ennoviado con la italiana Diletta Leotta. Y es que pese a que el actor turco estuvo una semana lejos de las redes sociales y muchos pensar que eso se podía deber a una ruptura sentimental, no hay nada que haga pensar que ha sido así. Por un lado, ni Can Yaman ni ella han borrado sus fotos juntos en Instagram; y por otro, la muestra de sus gustos por la gastronomía italiana, refuerzan la teoría de que siguen felices y comerán, quizás no perdices, pero sí muchos macarrones.

Si bien, siempre hay quien disiente en la red. Algunos internautas apuntan a que la imagen puede ser una mera campaña de marketing. Es una opción que tampoco habría que desechar, ya que todos los productos mostrados por Can Yaman son de la misma marca.

Sea como fuere, lo que sí están dejando a sus seguidores las últimas publicaciones de Can Yaman es un poso de tranquilidad. Y es que más de una se había temido lo peor, cuando el galán otomano desapareció de internet.

Su fuga, dio para muchas especulaciones. Hubo quien achacó la desaparición a motivos religioso, ya que prácticamente coincidió con el inicio del Ramadán. La principal teoría manejada por las seguidoras de Can Yaman era que iba a estar desaparecido hasta que terminase el mes de ayuno musulmán. Finalmente el regreso fue antes de esta fecha, por lo que la mayoría desecha esta teoría.

Otra posibilidad era que padeciese algún problema de salud. Era, quizás, una de las teorías que circulaban por la red con más fuerza. Si bien, pocos días después de la desaparición, la madre de Can Yaman subió una foto de ambos. Se trataba de un selfie en el que los dos parecían tener buen aspecto. La vuelta a internet de Can Yaman y sus últimas publicaciones no hacen pensar que su salud se haya podido resentir.

Al menos la física. Y es que hay quien apunta a que quizás la pequeña huida del galán otomano pueda estar vinculada a un hartazgo de tanta exposición mediática. De ser así, el "descanso" de Can Yaman fue de apenas una semana.

También hay quien considera que detrás de esa desaparición pueda haber algún tipo de contrato relacionado con la industria cinematográfica, y que su ausencia es debiera exigencias de rodaje.

Can Yaman es uno de los actores turco más conocidos del momento. Saltó a la fama hace un par de años por sus papeles protagonistas en varias telenovelas. Su popularidad se fue expandiendo por el globo al mismo tiempo que las producciones se iban emitiendo en diversos países. Y es que en los últimos años Turquía se ha convertido en uno de los principales exportadores de la industria cinematográfica del mundo.