El comentario de Rocío Carrasco pareció uno más de tantos como está haciendo estos días en el documental que habla de su vida. Pero no fue así. "Perro no come perro" hacía referencia a los comentarios supuestamente machistas proferidos hace años por Alessandro Lecquio, uno de sus mayores críticos. Y muchos se quedaron con la copla. Tanto que estos días algunos tuiteros han resucitado las declaraciones del propio Lecquio en donde dice que le pegó "alguna bofetada" a alguna mujer. Algunos llegan incluso a pedir su expulsión inmediata de El Programa de Ana Rosa, formato de Telecinco en el que colabora desde hace años.

La reflexión es sencilla. Si en su día se utilizó el argumento de la acusación de Antonio David Flores de su machismo para expulsarlo, ¿por qué no se hace ahora lo mismo con Lecquio?

El Programa de Ana Rosa ha conseguido colocarse como uno de los de más éxito de la pequeña pantalla. De hecho a pesar de que sus rivales (tanto en TVE como en Antena 3) han intentado todo tipo de formatos para acabar con la reina de las mañanas no han podido con ella. La audiencia sigue respaldando la opción de Telecinco presentada por Ana Rosa Quintana que se ha establecido además como una de las presentadoras mejor pagadas del país.

De hecho el modelo de un programa en el que se combinan sucesos, actualidad y corazón ha traspasado fronteras y ha permitido a Telecinco tratar de colonizar también otro tramo horario: el del mediodía. Allí el programa Ya es Mediodía de Sonsóles Ónega también está logrando importantes datos de audiencia a diario. Y eso que en este caso enfrente tiene a un rival mucho más difícil como es la Ruleta de la Suerte, que a diario logra alzarse con el puesto de lo más visto.

De hecho en el mundo de la pequeña pantalla hay quién habla ya de Sonsoles Ónega como la sucesora natural de Ana Rosa Quintana cuando llegue el momento de la jubilación de la periodista que lleva décadas liderando las mañanas de la televisión en España muy por delante de Susana Griso, su más inmediata competidora en Espejo Público.