La última serie de Can Yaman sale de Turquía. "Mr. Wrong" (señor equivocado en su traducción al castellano) se emitirá en italia el próximo mes de junio. Así lo ha asegurado la cadena que lo emitirá, Canale 5, que además ha reservado la franja de máxima audiencia para la emisión de la telenovela, que en el país otomano consiguió grandes cifras de audiencia.

En el tráiler se pueden ver varias secuencias de la que será la nueva serie de Can Yaman, en la que se ve al actor en diversas escenas. La serie, como todas las protagonizadas por el galán turco, tiene una trama fundamental de amor salpimentada con humor y una cierta dosis de drama.

En Turquía, la serie gozó de buenas cuotas de audiencia. Más allá de por la trama y por la presencia del popular actor, que todo lo que toca se convierte en oro, lo hizo por su cuidada producción. Y es que "Mr. Wrong" es la prueba de que la industria cinematográfica turca está creciendo y de que pretende que Can Yaman sea el icono de esta nueva marca.

La noticia ha sido muy celebrada por los seguidores del actor. Sobre todo en Italia, país al que Can Yaman tiene una gran vinculación. Y es que su actual pareja es una presentadora italiana.

El anuncio ha generado gran expectación en España, pues se espera que el salto al país transalpino pueda ser la esperanza de que la serie llegue al país. Las primeras producciones de Can Yaman que se emitieron en canales españoles pasaron primero por Italia.

Pero de momento poco se sabe de ello. Nada más que la esperanza de que pronto pueda emitirse aquí.

Erkenci Kus fue la serie que consiguió hacer popular a Can Yaman en España. Tanto fue así, que Mediaset, canal que adquirió los derechos, decidió hacer una promoción con el actor en España.

Fue el invierno pasado y fue un verdadero éxito. Los programas en los que participó Can Yaman arrasaron en audiencia. No sólo en la televisión. También en Madrid. La expectación generada por el galán turco fue tal que hasta fue necesaria la presencia de la Policía Nacional para garantizar su seguridad. Y no solo eso. También para que el actor pudiese moverse entre plató y plató.

Además, de actor, Can Yaman se ha destapado últimamente como modelo. Tal y como ha publicado en sus redes sociales, ha firmado acuerdos recientemente para hacer labores de imagen de marca. La nueva noticia ha sido abrazada por sus seguidores, convencidos de que cosechará grandes éxitos en esta faceta.

No es la única faceta aplaudida por su legión de seguidoras. También lo es su fluidez con los idiomas. Además de turco, Can Yaman habla con facilidad italiano, inglés y alemán. Chapurrea también algo de español y, tal y como ha reconocido recientemente, en breve comenzará a aprender portugués.