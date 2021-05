Socialité ha desvelado hoy uno de los episodios más desconocidos de la vida de Isabel Pantoja: un intento de secuestro. Parecía imposible encontrar cosas que no se hubieran contado en televisión sobre la vida de la tonadillera, pero en el programa pilotado por María Patiño lo ha conseguido. Según Socialité, todo sucedió en un viaje de la cantante a Panamá. Un político, que según un el confidente que narró el intento de secuestro "estaba obsesionado y enamorado" de Isabel Pantoja, le invitó a visitar su casa.

Ella, junto al personal de su equipo, aceptó la invitación y viajó a la residencia del político. Una vez allí, y siempre según la versión ofrecida por el programa, empezó a sospechar de que algo raro estaba ocurriendo cuando le comunicaron que tendría que estar a solas con el anfitrión en un despacho. Tal y como cuenta el confidente, una vez dentro, el político cerró con llave y no le permitió salir pese a la insistencia de la tonadillera. Estuvo allí cerca de una hora. El hombre, según contaría Isabel más adelante, le ofreció "ser la dueña de Panamá". La escena terminó cuando ella suplicó que le dejará marcharse. Según esta versión, el "importante político" accedió al darse cuenta de que la cantante no estaba por la labor de quedarse a su lado para siempre.

Según cuenta su entorno, Isabel Pantoja lo recuerda como uno de los peores días de su vida, tanto que desde entonces no ha vuelto a pisar Panamá. El periodista de Miami Álex Rodríguez ha confirmado la historia. Al parecer la cantante habría relatado la historia a su círculo íntimo en México, entre los que se encontraban el cantante Juan Gabriel.

Rocío Carrasco regresó este miércoles a Telecinco para explicar algunos de los aspectos más destacados más relevantes del testimonio sobre su vida. La hija de Rocío Jurado recordó la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores, en el verano de 2012, uno de los episodios más duros de su vida: ""No podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Siempre la he querido proteger".

Totalmente convencida de que su hija no está actuando consciente de la situación de manipulación en la que lleva viviendo durante años, Rocío le explica a María Patiño: "Mi hija está muy manipulada. Es una persona manipulada desde pequeña, es como los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por la causa. Hoy en día sigue manipulada, ella no ha salido de esa manipulación, ha crecido con una versión, no con dos".

La periodista y presentadora ha sido duramente criticada en Twitter por su intervención en el directo de ayer. "TERRIBLE!!!! Maria Patiño prefirió callar 20 años sobre las agresiones que sufrió Rocio Carrasco por venganza a lo que una joven Rocío Carrasco le dijo en un momento de impotencia e indefensión. Esto es un desfile de "periodistas" vendedoras de humo y amorales". María Patiño ayer cayó en desgracia