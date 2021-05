Hoy, dos de mayo, es un día muy especial, el día de todas esas madres que nos dan lo mejor y que siempre tienen tiempo para nosotros... pero parece ser que una persona muy famosa de este país está cansada de que le pregunten siempre por lo mismo: ¿cuándo te vas a reconciliar con tu madre? y no, no hablamos de Rocío Flores, hablamos de Kiko Rivera, que también está metido en una polémica bestial con Isabel Pantoja desde hace meses.

El dj ha colgado un stories en su cuenta de Instagram en el que deja claro que no quiere reconciliarse con su madre y ¡atención! porque no solamente habla de eso: "No espero, ni quiero, reconciliación ninguna. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos ... y tengo corazón, que es algo que algunos Pantojas carecen".

Muchos se han estado preguntando estos días sí Isabel Pantoja recibiría un mensaje o una llamada de su hijo, pues bien, sí lo ha recibido, pero no creemos que sea el que esperaba, aunque lo cierto es que esta batalla mediática se ha creado porque Kiko Rivera se percató de los tejemanejes económicos de su madre y de las mentiras que le había contado de por vida.

En las últimas semanas, la vida de Kiko Rivera ha sido un carrusel de emociones. Una deselaltad a Irene Rosales y una confesión de que padecía una depresión en su reaparición en "Sábado Deluxe" a mediados de octubre desencadenaron más cambios en la vida del músico de las que él mismo podría haber imaginado. Una impensable guerra pública con su madre, Isabel Pantoja, un acercamiento a los Rivera que jamás nos hubiésemos imaginado, una unión con sus hermanos Francisco y Cayetano que ha tardado muchos años en llegar y, por último, el fallecimiento de su suegro, Manuel, que ha dejado a Irene completamente devastada.

Unos duros momentos que Kiko sobrelleva con el apoyo de su mujer y volcado en sus hijas Ana y Carlota y en su profesión, donde ha anunciado nuevos proyectos, que podrían llegar de la mano de una de las discográficas más importantes de nuestro país, Universal. Además, el hijo de Isabel Pantoja se ha acercado en las últimas épocas a sus seguidores en redes sociales, que cada vez son más numerosos y con los que intenta mostrar su lado más sincero.

En esta ocasión, Kiko nos desmuestra que es un auténtico desconocido y nos sorprende mostrando su dado más filosófico, con una profunda reflexión sobre la vida, que no podemos menos que comentar. "La vida a veces duele, A veces cansa,a veces hiere. No es perfecta, no es fácil. A veces no es justa, no es eterna. Pero a pesar de todo... La vida es bella", ha compartido en Instagram el Dj.

Sin duda, unas palabras que demuestran que, pese a no atravesar por un momento fácil en su vida y ser consciente de que siempre hay malos momentos, Kiko lanza un canto a la vida que demuestra que la balanza siempre se equilibra en los peores momentos.