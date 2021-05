¿Cómo de nervioso se pone un concursante cuando tiene que participar en Pasapalabra? Uno de los famosos que ha pasado en los últimos meses por este formato de Antena 3, Aless Gibaja, describió su situación con las siguientes palabras hace días: nervios y angustia. Aseguraba que no sabía si iba a estar a la altura de lo que se les estaba pidiendo. De hecho la presión era máxima. No en vano Gibaja había acudido al plató para acompañar a Pablo Díaz, el favorito del concurso.

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.

A lo largo de los últimos meses si algo parece que ha triunfado en los concursos de televisión esa, sin duda, el acercamiento de los concursantes a la audiencia. Los programadores de las grandes cadenas nacionales saben que cuanto más se identifiquen los espectadores con los concursantes que se sientan frente a los presentadores de programas como Boom o Pasapalabra más audiencia van a tener estos espacios.

No en vano una parte fundamental de cada formato es la simpatía que despierte el concursante. Es una regla que experimentaron, y de que manera, los responsables del programa Pasapalabra cuando se emitía en Telecinco. Fue en esta cadena con sede en Fuencarral en donde empezó la leyenda de Fran González, el vecino de Colloto que consiguió convertirse en el concursante más famoso de España. Tanto que incluso la audiencia llegó a hacer campaña en redes sociales por su vuelta cuando Fran tuvo que abandonar el concurso varios meses para ocuparse de un asunto familiar.

La bola fue creciendo hasta tal punto que a Fran ya le consideraban los espectadores como de la casa. González llegó a conseguir en varias ocasiones consecutivas que su rosco (el momento más importante del programa en el que el concursante de Pasapalabra se juega un bote millonario) se convirtiera en el minuto de oro, el más visto de todo el día de todas las cadenas con emisión nacional. Y eso que enfrente González tenía a Los Lobos, cuatro amigos que también lograron meterse a la audiencia en el bolsillo en Boom. También en Antena 3 sabían la importancia de conseguir buenos concursantes.

Pero esta selección a veces también trae malas noticias. De hecho en ambos casos (tanto con Los Lobos como con Fran González) muchos espectadores llegaron a asegurar que se había dado preferencia a estas personas y se les habían puesto preguntas más fáciles para que siguieran más programas y la audiencia siguiera enganchada.

Nacho Mangut

Ahora, en su nueva etapa, Pasapalabra ya tiene nuevos concursantes. Entre ellos figuró al principio del todo de su etapa en Antena 3 Nacho Mangut, un concursante extremeño, concretamente de Badajoz, que llegó con la ilusión de comerse el mundo. No en vano esta es su segunda visita al formato de las preguntas y respuestas sobre palabras. "Tengo experiencia en este concurso y en su día no me llevé el bote pero ahora quiero conseguirlo", le relataba al presentador Roberto Leal el primer día de vuelta del programa.

Este joven es muy aficionado a los concursos de televisión. De hecho, sigue otros formatos de la casa como Boom en los que interactúa. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y deportista nato, Mangut llegó incluso a participar en el programa de familias que intentó hacer Telecinco con su hermana y su padre con el que comparte afición al Real Madrid.

Pero ¿cómo es su vida a día de hoy? Pues lo cierto es que este joven sigue intentando volver a la televisión. De hecho hace días confesaba a una seguidora que le encantaría estar en el programa El Cazador de TVE en el que han ido a parar muchos exconcursantes de conocidos programas.