A pocas horas de la emisión del capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco dedicado a Rocío Flores y del que a última hora se han eliminado 11 minutos para no perjudicar por la crudeza de su testimonio a su hija, la joven ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y, de un modo totalmente improvisado, ha tomado la palabra para confesar cómo se siente y pedir públicamente que emitan el episodio íntegro. Asegurando que no tiene miedo a nada, Ro ha afirmado que quiere escuchar por completo la versión de su madre sobre lo que pasó entre ellas antes de la paliza acabó con su relación en el año 2012.

Después de comentar 'Supervivientes', Rocío, que esta semana es portada de la revista 'Lecturas' llorando abatida el día del cumpleaños de su padre, Antonio David Flores, ha confesado que "me derrumbé un poco ante las palabras de ánimo de la gente. Me pilló en un momento bajo". "No ha sido un día fácil. No es el mejor cumpleaños, pero ya está. Lo hemos pasado bien, en familia, y hemos hecho lo posible porque se sintiera alegre y feliz", ha señalado.

Un momento en el que Joaquín Prat le ha preguntado si estaba viendo la docuserie de su madre y si esta noche vería el capítulo cuyo protagonista es ella. Confirmando que sí, Ro ha pedido la palabra para pedir algo: "Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del capítulo que me dedica mi madre para protegerme. Primero, Cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de tu hija, lo de la protección lo pongo en duda. Segundo, pido desde aquí a los responsables del documental y de la cadena q emitáis el capítulo completo. Quiero escuchar el testimonio completo de mi madre, quiero saber qué es lo que dice cómo lo dice. Tengo todo el derecho del mundo".

"Cuanto menos me parece irónico. Se dice que Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que eso no saliese y se sienta sentencia en mano. Pongo en duda esa protección", ha señalado dolida.

Muy clara, Rocío ha preguntado públicamente por qué su madre no sólo no quiere hablar con ella sino tampoco con su hermano David. "Al equipo médico que la lleva, le recomiendan que no hable comigo pero sí que hable todo esto delante de 4 miliones de espectadores. Y hago una pregunta... ¿mi hermano está metido en mi pack? ¿También se le recomeinda ni una llamada en 7 años? Ni para felicitarle en su cumpleaños ni para interesarse en su salud. Cuanto menos me parece cuestionable", ha confesado.

"Sin miedo a nada", Ro ha confesado que no entiende porqué "ocultar ahora parte de un testimonio grabado desde hace una año". "No tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada", ha afirmado, añadiendo sin aclarar por qué lo decía que "tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras circunstancias que no son para nada este episodio. Se muy bien lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo". Sin temblarle la voz, la joven ha pedido que se emitan esos 11 minutos censurados: "Ha sido ella la que ha dado el paso de sentarse y de explicar todo con sentencia en mano. Que lo emitan todo, no tengo miedo".

Un momento en el que Joaquín Prat le ha preguntado por el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco el miércoles pasado contando la paliza que le dio a su madre en julio de 2012, a lo que Ro ha respondido que "es su verdad y a partir de ahí... ya está". "Perfecto" a que haya una verdad jurídica, pero "ha sido ella la que ha dado el paso de sentarse y explicar todo con sentencia en mano. No tengo miedo, que se emita completo. Quier escuchar su versión, su verdad", ha pedido la nieta de Rocío Jurado.

A punto de romperse, Ro ha confesado cómo está en estos complicados momentos: "Lo paso mal, para mí no es agradable, pero tampoco creo que tenga que estar llorando por las esquinas y diciendo a todo el mundo que estoy jodida. Soy persona. En el mundo de la televisión somos muñecos, pero antes soy persona y creo que no todo vale".

Por último, Rocío se ha reafirmado en su petición pública a su madre para que se ponga en contacto con ellos, pero, a diferencia del dolor con el que lo pidió hace dos semanas, este miércoles la hemos visto resignada e incluso enfadada por el hecho de que, dejando sus problemas a un lado, su madre no se haya puesto en contacto con su hermano: "El llamamiento lo hice y lo sigo manteniendo. Cuando creas y te sientas preparada y quieras... ya no me llames ni a mí. Llama a tu hijo por lo menos".