La Ruleta de la Suerte es uno de los programas estrellas para ver antes (o durante) la hora de comer en el panorama televisivo español. El espacio presentado por Jorge Fernández es líder en su franja horaria y entretiene a millones de espectadores españoles con sus divertidos paneles y, en gran cantidad ocasiones, con la forma de ser de sus concursantes.

Una de sus concursantes sufrió hace días una especie de "tongo" denunciado en redes sociales por espectadores que aseguraron que la joven había perdido casi 3.000 euros por la presión que le había metido el presentador para que siguiera jugando y no se parara cuando tenía que hacerlo.

El programa se convierte en el máximo protagonistas de su horario, antes de la hora de comer y raro es el día en que no sea trending topic nacional y reúna a una amplia legión de seguidores en Twitter. Desde las críticas a sus concursantes o a los paneles, hasta alabanzas por el ritmo del juego y la simpatía de los participantes y los profesionales que allí trabajan, son miles los comentarios que se acumulan diariamente de La Ruleta de la suerte.

Sin embargo, en uno de los últimos programas, el presentador Jorge Fernández se ha visto obligado a detener el programa. El problema ha sido que no veía bien lo que ponía en un panel. Y es que las 'quejas'de los problemas de vistas del presentador gallego suelen ser frecuentes en este espacio. "Es que no veo nada", declaraba Fernández. "Es que no sé por qué". Posteriormente preguntaba a los presentes si sería buena idea el usar gafas. "¿Qué creéis? ¿Y si me pongo gafitas para presentar?", ¿Mal no?"

Si hay algo que destaca de este programa por encima de todo, además de los concursantes y del clásico coche que se sortea como gran premio final, eso es el público, que está más que presente. Y eso que durante la pandemia Antena 3 se vio obligada a parar las emisiones de este concurso porque no tenía sentido rodarlo con las restricciones sanitarias que había vigentes. Por lo tanto hubo que repetir algunos.

El éxito de la Ruleta de la Suerte llega aún más allá. No hay que olvidar que a esa hora el concurso compite con otro hueso duro de roer. No es otro que Ya es Mediodía, el programa de Sonsoles Ónega que ofrece la productora de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Se trata de un formato que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años y que repite el mismo esquema que el programa de Ana Rosa combinando corazón, sucesos y política en un mismo formato en una hora y media de duración. Los datos de YEM han ido mejorando a lo largo de los últimos años llegando incluso en algunas ocasiones a superar a su competencia de la Ruleta de la Suerte.