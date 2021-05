La polémica vuelve a salpicar a 'Masterchef'. Hace unos días, Jorge Javier Vázquez criticaba duramente al programa de TVE, después de que la responsable de la productora Shine Iberia afirmara que compiten contra 'Supervivientes' con "formatos blancos y familiares".

Estas declaraciones no le hicieron ninguna gracia al rostro de Mediaset, que aprovechó para afear el polémico fichaje de Victoria Abril por la sexta edición de 'Masterchef Celebrity'. "Una tía que es la más conflictiva del mundo, que está de actualidad por ser negacionista y a la que han dado hostias hasta en el carnet de identidad. Y ahora, es que es un programa blanco", contraatacó Jorge Javier, lamentando la "hipocresía entre compañeros".

Unos días después, el presentador de Telecinco volvió a la carga contra el talent de la televisión pública, asegurando que tenía el móvil repleto de mensajes de exconcursantes. "Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios", advirtió Jorge Javier, que no andaba muy desencaminado.

Esta semana, Jesús Castro ha dado un paso al frente y ha recordado su participación en la quinta temporada del formato culinario, del que no guarda un buen recuerdo. "Mi experiencia fue nula", comenzó diciendo en Instagram el actor, que fue el tercer expulsado de su edición.

"No me adapté al tipo de programa y a la teclas que tocaban para ellos tener contenido", añadió el gaditano. Este miércoles, el programa 'Aruser@s' se ha hecho eco de la noticia y ha recordado el caso de El Sevilla, que en alguna ocasión ha manifestado que el programa de La 1 tampoco era para él. "Hay cláusulas y no pueden decir nada", han apuntado desde el magacín de laSexta.