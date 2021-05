Televisión Española ha decidido retirar "Masterchef" de su parrilla. Eso sí, solo de manera temporal. Y es que la cadena pública nacional pospuso la emisión de su último programa, previsto para el martes 4 de mayo, hasta el 11 de mayo. Esto se debe a la coincidencia con las elecciones autonómicas de Madrid, de las que la 1, canal en el que se emite el popular "talent" de cocina, hizo un amplio despliegue informativo.

Como no podía ser de otra manera, la decisión no ha gustado a todos los seguidores del programa. Han sido muchos los que han criticado esta decisión. "No tenéis ni vergüenza ni decencia. Sois unos pueblerinos que os creéis el centro del Universo", criticaron algunos fans del concurso. "Cuando haya elecciones en las demás comunidades autónomas imagino que haréis lo mismo, ¿no? ¡Vergonzoso!", clamaba otro.

Cuando hayan elecciones en las demás CCAA imagino que haréis lo mismo no?? VERGONZOSO!!! — juanma_reden (@juanma_reden) 2 de mayo de 2021

Y es que muchas han acusado a Televisión Española de un comportamiento "extremadamente centralista", por el trato proporcionado a las elecciones autonómicas de Madrid. También fueron muchos los usuarios de la red social del pájaro que apuntaron a que el ente público podría haber utilizado el Canal 24 horas o las desconexiones regionales para dar cabida a la información política y a la programación de ocio de manera simultánea.

¿Otra vez @rtve? ¿A los que no somos madrileños qué nos importa el resultado de las elecciones? ¿Para qué tenéis las desconexiones y el canal 24h? Hacéis muchos méritos para tener muchos espectadores. Qué triste. — Begoña Iglesias (@Beguimountain) 30 de abril de 2021

Lo que queda claro es que, haya gustado o no la decisión, la audiencia de "Masterchef" se quedó esta semana sin concurso. Volverá el 11 de mayo a las 22.10 horas, como reza la publicación hecha en la cuenta oficial de Twitter del "talent" de cocina. En la imagen, también se puede ver a los concursantes en el escenario del que será su próxima prueba de exteriores: la estación de esquí de San Isidro (León), una de las instalaciones de deportes de invierno más utilizadas por los asturianos.

Precisamente, en el último programa emitido, en la última semana de abril, los concursantes de "Masterchef" se desplazaron hasta Asturias para la prueba de exteriores. En concreto, la realizaron en el Centro Jovellanos de Salvamento Marítimo, donde además de pasar una emocionante y bonita jornada, los concursantes trataron de elaborar un menú con marcado sabor asturiano, compuesta por sopa de marisco, pixín en salsa con tarta de manzana, solomillo con patatinas al cabrales y arroz con leche.

Uno de los asuntos que más dio que hablar en las redes sociales fue la pronunciación hecha por los jueces del "pixín"; y es que cada vez que los cocineros Jordi Cruz y Pepe Rodríguez hacían referencia al rape, pronunciaban "pichín". Esta confusión llenó de "memes" y quejas la red.