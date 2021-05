Completamente inmersa en el nuevo tratamiento experimental al que se está sometiendo para hacerle frente al cáncer que sufre, Mila Ximénez ha aprovechado el buen tiempo en la capital para pasear y disfrutar de estos días soleados de primavera. Visiblemente relajada, Mila disfrutó de un agradable paseo en compañía de Belén Rodríguez y un amigo con el que compartió confidencias durante toda la jornada.

Aunque con algunas dificultades para caminar, Mila mostró su mejor cara como muestra de que se está recueprando poco a poco. Además de su hija Alba, Mila está contando con el apoyo incondicioal de sus hermanos pero también de muchos de sus compañeros de 'Salvame' que no han dudado en apoyar a su amiga desde la distacnia como ha sido el caso de Belén Esteban o María Patiño.

Pasito a pasito, Mila Ximénez está dejando atrás el duro bache que sufrió hace unos meses en los que reconoció que no estaba dispuesta a seguir sufriendo de esa manera: "He estado en la cama casi un mes, sin poder moverme. Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido. Todo esto me ha pillado cansada, a mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida" explicó la colaboradora en su reaparición.

Mila Ximénez regresó hace días al plató de 'Sálvame' tras varias semanas de ausencia. La colaboradora, que se ha estado sometiendo a un fuerte tratamiento de quimioterapia por el cáncer que le fue diagnosticado el pasado verano, ha admitido que durante todo este tiempo ha estado muy débil y sin poder levantarse de la cama.

"He estado en la cama casi un mes", ha reconocido la periodista después de reencontrarse con sus compañeros de faena: "La gente ha estado muy preocupada y yo también. Estas dos semanas quiero trabajar. Se ha complicado una de las zonas y me van a hacer un TAC, cuando me den el resultado tomaré una decisión".

En su esperada reaparición ante las cámaras, Mila ha hablado con claridad sobre el estado actual de su salud: "Lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie. Me he asustado". "Me gusta vivir pero con calidad de vida", ha señalado antes de añadir que cada día está "más preparada" para lo que pueda ocurrir en el futuro.

"No me veo con un tubo en la nariz como Pau Donés", ha admitido la colaboradora de 'Sálvame', que ha impactado a los espectadores con algunas de sus declaraciones: "Si me dicen que esto va para largo y no saben si el tratamiento va a funcionar, lo dejo y hasta que dure".