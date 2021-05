La familia de Rafa Mora crece. Así lo ha revelado el colaborador televisivo en su cuenta de Instagram, donde ha presentado al nuevo miembro de su familia. Se trata de un perro. Un cachorro de la raza Pincher, según sus seguidores, a los que ya ha enamorado. "Es precioso", han reconocido.

En la foto en cuestión se puede ver a Rafa Mora en lo que parece ser la terraza de su casa sujetando al pequeño cachorro con su mano izquierda. Luce una camiseta roja y posa sonriente mirando a la cámara. El perro, un cachorro, también mira con curiosidad al fotógrafo.

Rafa Mora ha acompañado la imagen de una escueta frase: "Tenemos chico nuevo en la oficina", acompañado de un logo de un perro y la etiqueta "family", familia en inglés.

La publicación ha generado miles de "me gusta". Y centenares de comentarios de seguidores que aplaudieron la nueva adquisición. "Qué perro más bonito", "qué cosilla más bonita", "yo tengo tres y son un cielo", "apunta manera, tiene actitud de ganador", afirmaron en sus comentarios algunos de los "followers" de Rafa Mora.

Lo que aún no ha desvelado el popular rostro televisivo es el nombre del animal. En ese sentido, alguno de sus seguidores también se han atrevido a hacer propuestas. "Arnold", "Bestia" o "Thor", son algunos de los nombres propuestos, jugando con la gracia de que se trata de un perro pequeño.

Aun así, la instantánea del nuevo integrante de la familia de Rafa Mora también ha suscitado críticas entre sus seguidores. Y es que fueron varios los que criticaron que el televisivo no adoptase al animal. "Se debe adoptar, no comprar", censuraron algunos "followers" del exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Si bien, Mora tampoco aclaró en ningún momento la procedencia del can.

Rafa Mora es uno de los tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa que más recorrido ha tenido en la pequeña pantalla. Tras su paso por el popular programa se ha convertido en un fijo como colaborador en algunos programas de Mediaset.