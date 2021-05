"Impresionante". Así ha sido el cambio físico del extronista Alex Bueno en solo un año. El televisivo ha dejado impresionado a sus seguidores con su actual aspecto, mucho más musculado que en 2021.

Bueno ha acompañado las imágenes del antes y después con el siguiente texto: "La primera foto es del fin de mi volumen, hace tres días. La segunda foto es del 5 de Mayo del 2020. Empecé con (el nombre de una empresa) desmotivado, en el peor estado físico de mi vida, con la vida patas arriba, un montón de problemas personales y con una confianza en mí nula...".

Su relato prosigue: "Durante el proceso (el nombre de la empresa) hizo de entrenador, amigo y psicólogo (esto último es lo que realmente ha conseguido que logremos llegar hasta donde hemos llegado ya que sin una mente sana no se pueden lograr grandes progresos). No ha sido fácil, lamentablemente la mayoría de personas en esta sociedad son malas y he recibido cantidad de insultos y comentarios que gracias a Dios pocas veces me han afectado como: 'gordo', 'te has comido a Álex', 'tienes papada', 'que asco de cara se te ha quedado', 'vas a reventar los pantalones con esas piernas'... y muchos más que ahora mismo ni recuerdo. Es bastante triste que intentemos hacer daño atacando un físico. El físico puede modificarse, lamentablemente quien es imbécil nace y muere así".

La historia no acabó aquí: "De todos modos, si algún día os pasa eso, que todo ese odio os sirva de combustible para lograr lo que queréis. De una foto a otra hay una diferencia exacta de 23 kilos. Con esto quiero decir que nunca es tarde para lograr algo. Sea un físico, una meta en tu vida, un sueño...perseverancia, confianza y, aunque muchas veces te sientas perdido, recuerda porque empezaste y sigue luchando día tras día. Habrá días mejores y días peores pero lo importante es que siempre des el 100% de ti, confíes en ti aunque nadie lo haga y te demuestres a ti cada día que eres capaz de todo". Prosigue: "Es una chapa bastante gorda. Pero espero que alguno la lea y le ayude/motive como veo yo la vida y como consigo afrontar las cosas siempre con ganas y una sonrisa".

La publicación ha cosechado miles de "me gusta" y comentarios de felicitaciones por el espectacular cambio físico. Y es que Álex Bueno ha conseguido muscularse. También hubo aplausos para sus palabras.