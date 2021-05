Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Una antigua colaboradora de Sálvame ha aparecido en el espacio presentado por María Patiño. Se trata de Mila Ximénez, que se encuentra en estos momentos luchando contra un cáncer de pulmón. La colaboradora está recibiendo un tratamiento experimental “que le está sentando bien aunque va poquito a poquito”, según ha explicado su hermano.

Aunque con algunas dificultades para caminar, Mila mostró su mejor cara como muestra de que se está recuperando poco a poco. Además de su hija Alba, Mila está contando con el apoyo incondicional de sus hermanos pero también de muchos de sus compañeros de 'Salvame' que no han dudado en apoyar a su amiga desde la distancia como ha sido el caso de Belén Esteban o María Patiño.

Pasito a pasito, Mila Ximénez está dejando atrás el duro bache que sufrió hace unos meses en los que reconoció que no estaba dispuesta a seguir sufriendo de esa manera: "He estado en la cama casi un mes, sin poder moverme. Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido. Todo esto me ha pillado cansada, a mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida" explicó la colaboradora en su reaparición.

"Sus hermanos, su hija Alba y sus compañeros de trabajo están todo el tiempo al pie del cañón acompañándola a cada sesión de tratamiento y saliendo con ella a pasear para tome algo de aire fresco. La colaboradora sigue visiblemente debilitada pero camina con paso firme ayudada por su compañera y amiga Belén Rodríguez", tal y cómo afirman desde Telecinco, cadena en la que ha colaborado durante los últimos años.