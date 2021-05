Inmersa en la lucha contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace casi un año y contando los días para volver a televisión, y con más fuerza cada día, Mila Ximénez está completamente centrada en su recuperación. En esta ocasión la colaboradora acudió al hospital madrileño en el que recibe su tratamiento acompañada por uno de sus grandes apoyos, su hermano Manolo, que apenas se separa de ella.

Ante los continuos rumores de un posible empeoramiento del estado de salud de la colaboradora, Mila ha reaparecido visiblemente seria y cabizbaja, pero con muy buen aspecto. Alejada del foco mediático y de su trabajo diario en 'Sálvame', la colaboradora sigue 100% volcada en su recuperación en la que su familia más cercana está siendo un gran revulsivo.

Apostando por el color, Mila eligió para la ocasión un llamativo abrigo estampado en tonos azules que combinó a la perfección con gorra en el mismo color, bolso rojo y zapatillas de deporte. Con su hermano Manolo muy pendiente de ella en todo momento, la ex de Manolo Santana cogió un taxi a las puertas del Hospital para regresar a su domicilio donde ha encontrado la tranquilidad que necesita para estos duros momentos.

Aunque todavía se desconoce cuándo volverá a televisión, sus compañeros en 'Sálvame' han desvelado que Mila se encuentra muy bien, fuerte y animada, y su ansiada reaparición tras varias semanas alejada de la pequeña pantalla podría ser mucho antes de lo que pensamos.

"Tengo metástasis"

El verano pasado, Mila Ximénez se sentó en el Deluxe para contar cómo estaba siendo su lucha contra la enfermedad. "Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo" empezaba a contar Mila Ximénez y es que la peor de todas las declaraciones vino cuando confesó que: "Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes".

En aquellos momentos, la colaboradora ya se mostraba plenamente confiada en los médicos: "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar". Y es que Mila Ximénez ha explicado cómo es el cáncer que padece y en que nivel está. "Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien", aseguró.

La colaboradora terminó su entrevista con una reflexión que dejó a todos impactados, sobre todo por la dureza de esta: "He pasado de baches emocionales mucho más jodidos que esto, y esto me va a servir para algo".