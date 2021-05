'La Resistencia' recibió este lunes la visita de Javier Castillo con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, 'El juego del alma'. Además de promocionar su último trabajo, que llega tras el éxito de sus anteriores novelas, el escritor se atrevió a responder a las preguntas clásicas del late night presentado por David Broncano.

Aunque no dio una cifra exacta, Castillo estableció una horquilla al ser preguntado por el dinero que tiene en el banco. "Te puedo decir un rango", comenzó diciendo el malagueño, que reconoció que ha invertido buena parte de sus ganancias en su casa.

"En efectivo en el banco no lo sé exactamente, pero puede haber entre más de medio millón y menos de uno", admitió el invitado de Broncano, que reconoció alegrarse porque "es un dinero que viene de la literatura". "Tributo en España al 100% y no me he mudado a Andorra", aclaró Castillo entre risas.

El creador de la bilogía 'El día que se perdió la cordura' y 'La chica de la nieve', que serán llevadas a la pantalla en forma de series, tampoco tuvo problema al hablar sobre las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes.

"No sé, ocho o diez. Por ahí. Estoy casado, también tengo más facilidad", reconoció Castillo, dando pie a que Broncano bromeara. "Claro, no eres un cazador recolector. No tienes que ir cada día a buscar", apuntó entre risas.