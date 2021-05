Anabel Pantoja ha estado disfrutando de un día maravilloso en pleno centro de Madrid con sus amigas y lo cierto es que lo hemos podido ver a través de todas sus redes sociales porque ya sabemos que la colaboradora es una de las famosas más activas en Instagram. El problema es que en 'Sálvame Diario' se ha contado que hoy estaba convocada en el programa y ha decidido no acudir por estar disfrutando de su vida social.

Hemos hablado con la sobrinísima y nos ha confesado que: "Yo no estoy convocada, yo voy los viernes y los lunes y sí que es verdad que me han avisado esta mañana a las 10 de la mañana, pero yo ya tenía la visita de ellas, se lo he explicado a mi programa ¡ay bueno!, no tenía constancia. Si me hubieran avisado que tenía un coach ayer o antes de ayer".

Sobre el posicionamiento de sus compañeros con Rafa Mora, comenta: "Vale, pues que apuesten por él, yo no me meto. Esto no es una guerra mía, no me metí con el papá de Rafa ni me mofé del papa de Rafa, yo no inicié nada". A pesar de todo Anabel tiene miedo de poder perder el trabajo: "Me da mucho respeto y la verdad es que es un trabajo, pero si me toca irme a pesar de que la audiencia ha decidido lo contrario, pues nada, tendré que acatar órdenes. No quiero pensar en eso, ahora pienso en dónde estoy, el viernes voy a trabajar y ya aceptaré lo que tenga que aceptar y veré lo que depara mi destino a pesar de la famosa encuesta".

Feliz por el concurso que está haciendo 'El negro' comenta: "Él ha ido a concursar, no busca marrones pero entiendo que tengan que avisarle un poco. Hay provocaciones que no me gustan mucho, Albalá que creo que si se hicieran con una mujer sería bastante grave, pero bueno, ahí lo dejo. Por lo demás es un concurso, ha ido a concursar y cuando tenga que volver, volverá".

Al margen de la supuesta venta de Cantora, Anabel comenta: "Es que no tengo ni idea, si me preguntas de esos temas, no tengo ni idea y no he hablado con él, aunque lo supiera no voy a hablar del tema". De lo que sí opina es de la suspensión de la boda de su prima Isa Pantoja con Asraf: "Yo se lo avisé, aunque todo vaya mejorando no nos hemos vacunado todos, al ser en otro país... con tiempo lo podrá hacer mejor, ella tendrá tiempo para elegir su vestido que me dijo que yo tenía que hacérmelo donde ella porque tengo que ir vestida con un traje especial típico y así voy con la figürita más formada".