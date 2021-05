Apasionada del deporte y adicta tanto al yoga como al running, Cristina Pedroche puede presumir de un cuerpo de escándalo y de estar más que preparada para la llegada del verano y la temida 'prueba del algodón' cuando nos ponemos el traje de baño... Un momento que todas tememos - analizando celulitis por aquí, flacidez por allí - menos la comunicadora, que aprovechando la subida de temperaturas nos ha regalado un posado de lo más hot, demostrando que posee uno de los mejores cuerpos de nuestro país.

Y es que Cristina, con su última imagen compartida en Instagram, acaba de rebautizar la 'operación bikini' como 'operación Pedroche', presumiendo de una 'retaguardia' espectacular. Unas piernas y un trasero torneados, firmes y sin gramo de grasa o atisbo de celulitis que la comunicadora luce con orgullo, ajena a los comentarios maliciosos de los que critican su 'excesiva' afición por el ejercicio físico, que para algunos ha acabado con sus famosas curvas.

Sin embargo, con esta imagen Pedroche demuestra que no es así y que sus curvas siguen intactas, dejando claro que, por lo menos en su caso, delgadez no tiene por qué ser sinónimo de no estar sana. En uno de sus mejores momentos al lado de Dabiz Muñoz, de quien está enamoradísima, y triunfando en Atresmedia al frente de 'Love Island' - nuevo reality de Neox - la presentadora nos regala un espectacular posado en bikini para dar por adelantado la bienvenida al verano y servir de inspiración a las que tovía no hemos empezado la 'operación Pedroche'.