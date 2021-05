Carlota Corredera es, desde hace años, la presentadora sustituta de Sálvame. Ella, como todos, trata de vender lo que se hace en la Fábrica de la Tele. Pero lo cierto es que la audiencia carga contra ella cada ve más. Hace días un simple comentario suyo sobre lo orgullosa que está de trabajar en el lugar que destapó el drama de Rocío Carrasco hizo que cargaran contra ella en las redes sociales. "Estarás orgullosa", le soltó una espectadora que incluso llegó a pedir que la quitaran de Sálvame

No fue la única que se metió con ella. Hace días que una página de Twitter hizo una encuesta sobre la presentadora. Y no salió demasiado bien parada. Tanto que ella misma contestó con un zasca. "¿Te cae bien Carlota Corredera?", preguntaban. "Regular", respondía ella.

Crisis interna en Sálvame. El programa ha decidido expulsar a dos de sus colaboradores más populares por su mal comportamiento en antena. A la dirección de uno de los espacios televisivos más vistos de Telecinco no le ha temblado el puso para tomar esta drástica decisión. Los afectados son Rafa Mora e Anabel Pantoja, que estarán una semana fuera del programa

"Tras visualizar horas de grabaciones, la Cúpula de Sálvame ha tomado una decisión. Existen comportamientos que esta productora no va a permitir ni ahora, ni en el futuro. La falta de respeto, calificaciones sobre problemas físicos, amenazas, en definitiva, las actitudes tabernerias, no tienen cabida en Sálvame. Esto no es una reunión de amigos ni la selva. Esto es un programa de televisión con límites que no se pueden sobrepasar. A veces hemos sido benevolentes pero esto va a acabar. La cúpula os pone la misma sanción a los dos: quedáis suspendidos de empleo y sueldo durante la próxima semana", ha explicado el programa sobre la dura sanción.

Todo comenzó por una fuerte discusión entre ambos en un programa. La disputa fue subiendo de tono, hasta el punto que ambos estuvieron a punto de llegar a las manos. De hecho, tuvieron que ser separados. La cosa llegó hasta el punto que acabaron por lanzarse insultos metiendo a las familias de por medio. Mora insinuó que Anabel era una enchufada por su apellido Pantoja, una acusación de la que ella se defendió asegurando que su madre trabaja para la administración.

Esta no es la primera vez que la dirección de Sálvame toma una decisión así.