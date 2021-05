Las redes arden contra el concursante de Masterchef Pepe. El motivo fue una mala contestación a Ofelia, con un marcado componente machista. Y es que en un momento de tensión entre ambos, el aspirante a chef soltó a la gallega: "Ofelia, así no te vas a casar nunca". La respuesta no gustó para nada a la audiencia, y han sido muchos los seguidores del programa que han pedido una sanción para él a través de las redes sociales: "Es vomitivo".

Todo comenzó en la prueba de exteriores, que tuvo como escenario la estación de esquí de San Isidro (León), en la que Ofelia y Pepe terminaron encuadrados en el mismo equipo. Ella ejerció como capitana. En un momento dado, ambos se pusieron a discutir y él le soltó: "Ofelia, no te vas a casar nunca". La gallega no respondió a la provocación. Pero sí lo hicieron varios seguidores del programa a través de las redes sociales. Especialmente en Twitter.

"No me puedo creer cómo está tratando Pepe a Ofelia. Diciendo que es calle continuamente y que así no se va a casa en la vida. Ojalá una buena sanción porque es vomitivo", ha criticado una espectadora a través de la red social del pajarito azul.

No ha sido la única. "'No te vas a casar nunca', le ha dicho a Ofelia, mientras no para de hacerle callar", ha criticado otra seguidora.

"Perdóname. Pero si es para hacerlo con alguien como él, pues mira, mejor no hacerlo. Prefiero casarme conmigo misma", ha apuntado otra seguidora en Twitter.

Lo cierto es que la respuesta ha parecido fuera de lugar a buena parte de la audiencia. Incluso han pedido una sanción para el concursante.

Ofelia es una de las concursantes más polémicas de la actual edición de Masterchef. No ha hecho buenas migas con sus compañeros de equipo, ni tampoco parece ser una de las favoritas de la audiencia. Pese a ello, han sido decenas los seguidores del programa que se han posicionado a favor de ella y que han pedido consecuencias para Pepe.