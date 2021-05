Jesús Castro, el actor que participó en series como El Príncipe y el programas como Masterchef Celebrity, fue pillado hace días "in fraganti" durante la celebración de una fiesta en Barcelona en la que no se estaban guardando las distancias de seguridad ni se llevaba mascarilla. Él mismo pidió perdón en su perfil.

Gajes del directo. O de la incultura. Es lo que no ha quedado claro después del tremendo gazapo de una concursante de Masterchef, que confundió la estación leonesa de San Isidro, en la Cordillera Cantábrica, con los Pirineos. Tras su error, muchos seguidores del programa la pusieron a caldo en redes sociales: "Unas clases de geografía no le vendrían mal".

Todo sucedió durante la prueba de exteriores del programa, que ayer tuvo como escenario la estación de esquí de San Isidro, en León. Allí, los concursantes tuvieron que elaborar diversos platos con sabor a la provincia leonesa: caldereta de cordero, menestra, salmón con boniato y crumble de plátano para dar de comer a cerca de 200 personas.

El cocinado no salió todo lo bien que debería. Por un lado, porque el frío complicó en cierta medida la labor de los aspirantes a chef. Por otro, porque la organización en los equipos, especialmente en el equipo azul, que acabó presentando un desastre de menú.

Pero en el equipo rojo también cocieron fabas. Especialmente entre Ofelia, que ayer ejerció como capitana, y Pepe, que trabajó a sus órdenes. Durante buena parte de la prueba saltaron chispas entre ambos. En uno de esos instantes de tensión, Pepe replicó a su "jefa" que no le gritase. "¿Cómo no te voy a gritar en estos Pirineros?", replicó la gallega con los pies en la nieve de la estación invernal de San Isidro, en la Cordillera Cantábrica, casi en la frontera entre León y el Principado.

Perdona pero la Ofelia esta de #MasterChef acaba de decir que la estación de esquí San Isidro de León está en los Pirineos??? Perdona??? Menos mal que es gallega 🤦🏽‍♀️ unas clases de geografía no vendrían mal 😉 — Carliiiiis (@Carliiiiis_S) 11 de mayo de 2021

El gazapo de la concursante no pasó desapercibido para los seguidores del programa, que no dudaron en criticar el lapsus. "¿Ofelia acaba de decir que la estación de esquí San Isidro de León está en los Pirineos? ¿Perdona? Menos mal que es gallega. Unas clases de geografía no vendrían mal", apuntaba uno de los seguidores del programa en Twitter.

"Hoy en León, un lujo. Ojalá gane el equipo de Ofelia, aunque confunde la cordillera Cantábrica con los Pirineos", apuntaba otra telespectadora, más benevolente.

Hoy en León , un lujo.Ojalá gane el equipo de Ofelia, aunque confunde la cordillera Cantábrica con los Pirineos #Leon

#MasterChef — Cinin (@AquianaB) 11 de mayo de 2021

Al final, fueron los liderados por Ofelia los que lograron vencer en la prueba, pese a que disponían de un componente menos, por la lesión de Toni.

Finalmente en la prueba de eliminación acabó abandonando el programa Vero, tras hace un desaguisado con un bacalao.

El programa de ayer se disputó en León. En el anterior episodio del popular concurso, los de Masterchef estuvieron en Gijón. Más concretamente en el Centro Jovellanos de Salvamento Marítimo.