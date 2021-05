¿Dónde está Ana Rosa Quintana? Se lo preguntan muchos de los espectadores del programa líder de las mañanas en televisión. Y es que después de presentar la sección de actualidad en su programa de ayer Ana Rosa Quintana se fue de pantalla y no ha vuelto. Joaquín Prat siguió con el programa y hoy ha sido Ana Terradillos la que se ha sentado al frente de la mesa de actualidad. En redes sociales ha cundido la preocupación por si a la presentadora, muy querida y conocida entre la audiencia, le había pasado algo. No hay que olvidar que hace días estuvo confinada en su casa por un contacto con un positivo por coronavirus pero luego, eso sí, se vacunó normalmente como le tocaba.

Ana Rosa Quintana en los últimos meses ha aumentado aún más si cabe su relación con su programa y ha comprado la productora que lo realiza por encargo de Telecinco. Una productora que en su día le había vendido a su compañera y amiga Xelo Montesinos y que es responsable de otros programas en Telecinco y Cuatro como Ya es Mediodía o Cuatro al día.

Ana Rosa Quintana quiso, hace días, de hecho, mostrar su opinión en uno de los asuntos relacionados con el coronavirus que estas semanas está sobre la mesa. La polémica en torno a qué va a pasar con las personas que, como la presentadora, ya se han vacunado con una dosis de AstraZeneca ha hecho que la periodista se sincere sobre qué vial quiere recibir.

Durante la última entrega del programa de Telecinco, Ana Rosa ha hablado de la incertidumbre que viven las personas que están a la espera de que las autoridades determinen si repetirán con la vacuna de Oxford o si se usará la de otra farmacéutica. La comunicadora ha aprovechado para sincerarse sobre qué prefiere ella: "Yo porque ya tengo la primera de AstraZeneca, que me pongan la segunda y de mi AstraZeneca".

La presentadora del magacín ha explicado que no teme a los efectos secundarios: "Porque cuando a mí ya me tocó, ya había duda y estaban retirándola y no se ponía, y al final nos la han puesto". Además, ha reconocido que se ha encontrado muy bien tras ponérsela: "Yo estoy encantada y agradecida. Quiero mi segunda", ha sentenciado.

En relación con este asunto, el programa ha querido también analizar las ofertas de paquetes de viajes que incluyen vacunas. "Si no Maldivas no es mal sitio para ponerse la vacuna", ha expresado la conductora a tono de broma ante la prolongada espera para recibir el segundo pinchazo.