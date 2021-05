Patricia Pardo protagonizó este viernes un emotivo momento al frente de 'El programa de Ana Rosa'. La periodista rompió a llorar después de que un portavoz de su familia leyese la carta que Beatriz, la madre de las niñas desaparecidas había escrito por su cumpleaños: "Qué difícil, es que me rompo con esto...".

"Pido disculpas porque me entristece muchísimo...", dijo Patricia Pardo antes de que detuviese y se secase las lágrimas por la emoción del momento. "Yo también soy madre de dos niñas y me pongo en la piel de esa madre, de Beatriz, y es terrible", continuó la comunicadora con la voz entrecortada.

Intentando recomponerse, la presentadora aseguró que se queda con dos cosas de las palabras de Beatriz: "Ella es muy fuerte, muy optimista, ojalá todos tengamos la fortaleza que ella nos está demostrando, porque nos está dando una lección de periodismo y de ética, que sigamos una línea muy concreta porque es muy difícil tratar de ofrecer una información veraz a la audiencia porque las líneas de investigación no ofrecen mucha esperanza".

"Sentimos ese vínculo inevitable con esa madre, esa emotividad y nos gustaría poder mandar ese mensaje más esperanzador", explicó la presentadora, enviando todo la fuerza, cariño y comprensión del programa para Beatriz.

Para ser más exactos, la madre de las niñas desaparecidas de Tenerife pidió como regalo de cumpleaños que la sociedad le ayude a difundir fotos y vídeos de las niñas para que alguien pronto las reconozca: "No se pueden imaginar lo que siendo cada día que pasa, la incertidumbre de no saber cómo están, de saber si están bien, la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos, como todos los niños del mundo (...) Pido que me ayuden a encontrarlas, yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido, es algo que no se puede superar".

¿Dónde está Ana Rosa Quintana? Se lo preguntan muchos de los espectadores del programa líder de las mañanas en televisión. Y es que después de presentar la sección de actualidad en su programa de ayer Ana Rosa Quintana se fue de pantalla y no ha vuelto. Joaquín Prat siguió con el programa y hoy ha sido Ana Terradillos la que se ha sentado al frente de la mesa de actualidad. En redes sociales ha cundido la preocupación por si a la presentadora, muy querida y conocida entre la audiencia, le había pasado algo. No hay que olvidar que hace días estuvo confinada en su casa por un contacto con un positivo por coronavirus pero luego, eso sí, se vacunó normalmente como le tocaba.

Ana Rosa Quintana en los últimos meses ha aumentado aún más si cabe su relación con su programa y ha comprado la productora que lo realiza por encargo de Telecinco. Una productora que en su día le había vendido a su compañera y amiga Xelo Montesinos y que es responsable de otros programas en Telecinco y Cuatro como Ya es Mediodía o Cuatro al día.

Ana Rosa Quintana quiso, hace días, de hecho, mostrar su opinión en uno de los asuntos relacionados con el coronavirus que estas semanas está sobre la mesa. La polémica en torno a qué va a pasar con las personas que, como la presentadora, ya se han vacunado con una dosis de AstraZeneca ha hecho que la periodista se sincere sobre qué vial quiere recibir.

Durante la última entrega del programa de Telecinco, Ana Rosa ha hablado de la incertidumbre que viven las personas que están a la espera de que las autoridades determinen si repetirán con la vacuna de Oxford o si se usará la de otra farmacéutica. La comunicadora ha aprovechado para sincerarse sobre qué prefiere ella: "Yo porque ya tengo la primera de AstraZeneca, que me pongan la segunda y de mi AstraZeneca".