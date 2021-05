En el programa Boom hace días que muchos espectadores llegan incluso a amenazar con un boicot al formato si no vuelven Los Dispersos, que finalmente no pudieron llevarse el bote. Pero ellos mismos lo reconocen: es poco probable que acaben volviendo porque no se ha hecho con nadie.

Lo dudo muchísimo, no ha pasado antes y con nosotros no van a hacer una excepción. Si te vas (con o sin bote) te vas. — magompor (@gomez_portoles) 21 de abril de 2021

El equipo formado por Óscar García, Manolo Romero, Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez podría calificarse como algo parecido a un cuarteto de profesionales de los concursos de la televisión. Todos llegaron a ser Magníficos en "Saber y Ganar", el emblemático programa de Jordi Hurtado en La 2 de Televisión Española, en el que Victoria llegó a los cien programas y en el que Manolo y Óscar, que también ganaron el bote de otro de los programas clásicios, "Pasapalabra", en el que estuvieron durante 200 tardes, el récord en la historia del concurso.

Pero de lo que no fueron capaces es de responder a la siguiente pregunta: "¿Cómo se titula el primer filme que rodó Alice Guy, la considerada primera mujer directora de cine?". Era la séptima pregunta y la dejaron para el final. Fue Óscar el que, cuando ya no quedaba más remedio, probó suerte con "Siete sueños", sin éxito, lo que provocó que estallara la bomba que da nombre al programa. Y es que la respuesta correcta era "El hada de las coles". El presentador del programa, Juanra Bonet, trató de consolar y dar ánimos a los concursantes después de haberse quedado tan cerca de alcanzar el bote: "Cada vez más cerca" del premio, les espetó.

La apuesta de Óscar fue casi un brindis al sol, puesto que "Siete sueños" no responde a ninguna película, al menos a ninguna lo suficientemente conocida como para que Google responda positivamente cuando tecleas su nombre. La respuesta correcta era "El hada de las coles", un cortometraje de apenas 50 segundos rodado en 1896. Como para acordarse. Alice Guy fue una productora independiente, que filmó así la considerada primera película narrativa de la historia, habiéndose dedicado el cine al registro de actividades cotidianas. En su haber tiene más de 600 películas.

Lo cierto es que la pregunta era muy complicada, aunque las posibilidades de haberla respondido tampoco eran tan remotas. No lo eran porque recientemente La 2 de Televisión Española emitió un programa en el que se contaba su historia. La película que relataba su vida se titulaba "Sé natural, Alice Guy Blaché".