'Mask Singer: Adivina Quién Canta' se prepara para regresar a Antena 3. La cadena de Atresmedia emite esta noche un especial previo al estreno de su segunda edición en el que Paz Vega será una de las investigadores que seguirá las pistas de las 16 máscaras. YOTELE habla con Arturo Valls y la actriz sobre la nueva temporada de 'Mask Singer: adivina quién canta' en Antena 3.

-Paz, ¿tú todavía no habías trabajado sin guión hasta este programa, ¿cómo ha sido?

-P.V.: Mi principal temor al principio fue ese, el no tener guión. Yo todavía no había participado en TV de esta manera, he hecho series y películas, pero no un programa. La gente tiene que saber que no llevamos guión ninguno, nosotros decimos lo que queremos, vemos las máscaras solo en ese momento, las pistas que nos dan y con eso elaboramos nuestras teorías.

-¿Por qué te pusiste desde un principio ese límite de separar las facetas de actriz y la TV, Paz?

-P.V.: Yo creo que es el límite de mostrarte como tú eres realmente. Yo reconozco que siempre he tenido mucho miedo a mostrarme como soy yo misma, pero me he dado cuenta de que es muy bonito y gratificante. Mucha gente tiene miedo a mostrarse cómo es en realidad, pero fíjate, luego están en Instagram mostrando toda su vida.

-Arturo, ¿crees que el hecho que una máscara te hable en inglés es una estrategia para despistar a los investigadores?

-A.V.: Eso lo tiene que valorar el público. Esta pregunta ha sobrevolado en el plató muchas veces, los investigadores han intentado sacar hasta de dónde es el acento, si británico o americano. Paz Vega creó escuela a la hora de despistar a los investigadores y al público, uno de los elementos que usó fueron los acentos. Tuve que desempolvar el inglés que tenía de hablar por casa y tiré de la comedia para comunicarme.

-¿Qué dinámica tienes con José Mota y los Javis, Paz?

-P.V.: Pues genial, con los Javis ya he trabajado hace tiempo en Paquita Salas y ya los conocía. Con Mota me llevo genial, tenemos un rollo y complicidad estupenda. En la mesa hay una energía buenísima.

-¿Este año hay representación política en el programa?

-A.V. A diferencia del año pasado, este año hemos optado por no decir ninguna pista sobre quién participa en el programa hacia el público, para ponerlo más difícil.

-Paz, ¿tú te has sentido a gusto? ¿Volverías en una hipotética próxima edición?

-P.V.: Sí, yo no me quiero ir de aquí. Estoy encantada, vengo a trabajar con muchísimas ganas y buen rollo. Es muy bonito y me encantaría repetir.

-¿Ha sido complicado cambiar el chip para presentar ‘Mask Singer’ después de 10 años presentando ‘Ahora Caigo’ diariamente, Arturo?

-A.V.: El registro es un poco el mismo, pero en ‘Ahora Caigo’ tengo todavía más cheque en blanco para poder hacer el tonto. En ‘Mask Singer’ el formato es más sólido, pero aún así también son parecidos. El tono es más espectacular, pero al final mi papel es el mismo, el de presentador y entretenedor.

-Últimamente se ha puesto en duda la credibilidad de MasterChef y hay gente que ha llegado a decir que incluso hay guiones de por medio. ¿Qué opinas al respecto, Paz?

-P.V. En MasterChef no hay nada programado, lo pasé muy mal a veces. Si sé que llego a ir a la final, no me hubieran dado los ataques de ansiedad que me dieron ni las lloreras. Ahí todo el mundo se exprime al máximo y no hay nada preparado.