En los últimos días, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la misteriosa 'desaparición' pública de María Teresa Campos. Y es que a la fulminante cancelación de su nuevo y ambicioso proyecto en Mediaset, la 'Campos móvil' - tras sólo un programa emitido el 10 de marzo - se une la paralización de su exitoso programa en YouTube, 'Enredados', del que no tenemos nueva entrega desde finales del año pasado, y un 'abandono' total de sus redes sociales, puesto que no actualiza su cuenta de Instagram desde el pasado mes de diciembre.

Además, desde que se estrenó hace dos meses la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', han sido contadas las ocasiones en las que la malagueña - como una segunda madre para la protagonista del momento - apenas ha salido de su casa, evitando pronunciarse acerca del desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado y rompiendo tan solo su silencio para defender a Fidel Albiac.

Sin embargo, abandonando su 'retiro' voluntario, María Teresa ha reaparecido en plena forma, desmintiendo sin palabras que haya nada misterioso en su 'desaparición' en las últimas semanas. Muy seria, y sin ganas de hablar, la veterana comunicadora llegaba a su domicilio en coche sin pronunciarse sobre el paso atrás que ha dado Ortega Cano con respecto a Rocío Carrasco - asegurando el pasado fin de semana en 'Viva la vida' que la sigue queriendo mucho - después de las críticas de la propia Teresa al diestro por 'culpar' a Fidel Albiac de su distanciamiento con la hija de Rocío Jurado.

Terelu Campos ha hablado esta tarde en 'Viva la vida' sobre el últimpo episodio de Rocío Carrasco en el que habló de cómo no dejaron a su hijo, David Flores, acudir a su boda con Fidel Albiac. Un hecho histórico en la prensa del corazón que se ha comentado desde entonces en todos los medios de comunicación y precisamente con una versión muy contraria.

La hija de María Teresa Campos se ha cabreado recordando el momento: "Hemos estado muchos años sabiendo que no le dejaron estar y hemos estado callados, no solo se lo arrebataron a la madre, sino al niño. El niño estaba como loco, si yo quiero a un hijo... me voy a callar. Hablan de querer a hijos y se cuestionan a otras personas y se dan unos golpes de pecho* me voy a callar porque yo me rompía ahí, Me rajaba por dentro de saber que eso ya no lo iba a poder vivir el niño nunca, ni ella".

Más tarde, la madre de Alejandra Rubio ha asegurado que tiene mucho cariño a David Flores y no entiende cómo un padre puede hacerle eso a su hijo: "Para mí ese niño es muy especial en mi vida, muy especial. Yo decía 'le han arrebatado la felicidad', porque no te puedes imaginar lo que ese niño hubiese disfrutado ese día y saber que eso no puede volver a pasar. Es una frustración, es impotencia".

Terelu Campos no ha podido contener las lágrimas en 'Viva la vida' tras ver un video sobre David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco. En el video se podía ver un resumen de la vida de David junto a unas palabras que han hecho que Terelu recuerde los buenos momentos que ha vivido junto al pequeño.

Emocionada, la colaboradora decía estar "segura de que David ama con locura a su madre. Ese niño siempre ha recibido el amor y los cuidados que tenía que recibir por parte de su madre, sin lugar a dudas".

Intentando frenar sus lágrimas, Terelu contaba que "ese niño me duele a mí mucho porque he tenido la oportunidad de vivir cosas muy bonitas con él", con un tono apenado y de lástima al recordar la complicada situación del pequeño tras la separación de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Estas lágrimas y esta emoción se deben a la cercanía con la que el clan Campos ha vivido toda esta situación. La relación de la familia con Rocío Carrasco es conocida por todos. Tal es el punto de relación, que David Flores califica a Terelu como "tía", motivo por el cual se emociona tanto.