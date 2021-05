“Muy bien, Ana Rosa, la Cruz de la Victoria está preciosa, sobre todo en estos momentos. ¡Viva Asturias y Pelayo!”, comentó la parraguesa Belén Fernández Fernández al percatarse del colgante que hoy lucía la carismática presentadora Ana Rosa en su matinal que emite Tele 5 y que centró buena parte de la actualidad en el órdago de Marruecos a España en Ceuta. Y es que muchos espectadores asturianos, sobremanera en la ribera del Sella, que contemplaban la emisión se hicieron eco del complemento elegido en esta ocasión por la popular y mediática periodista. Una imagen vale más que mil palabras.

"Estos días por el Facebook algunos mencionabais a Don Pelayo.... con la crisis de Marruecos.... pues ahí tenéis a Ana Rosa con la Cruz de la Victoria más grande que la de Cangas", comento la canguesa Laura Celorio Temprana. “Bonita Cruz lleva Ana Rosa hoy, muy apropiada”, abundó la canguesa Rosa Suero Labra. Todo un reguero de comentarios se ha desatado a lo largo de la mañana en las redes sociales, con comentarios positivos, sobre el colgante elegido por Ana Rosa Quintana, destacando sobre vestido rojo, en una jornada donde toda la actualidad informativa se encuentra centrada en lo que acontece en Ceuta y Melilla con la avalancha de migrantes irregulares a través de la frontera marroquí.

El Programa de Ana Rosa ha conseguido colocarse como uno de los de más éxito de la pequeña pantalla. De hecho a pesar de que sus rivales (tanto en TVE como en Antena 3) han intentado todo tipo de formatos para acabar con la reina de las mañanas no han podido con ella. La audiencia sigue respaldando la opción de Telecinco presentada por Ana Rosa Quintana que se ha establecido además como una de las presentadoras mejor pagadas del país.

Cada mañana se pone al frente de un espacio en el que se combinan sucesos, actualidad y corazón ha traspasado fronteras y ha permitido a Telecinco tratar de colonizar también otro tramo horario: el del mediodía. La presentadora, una veterana de la pequeña patada se caracteriza por una profesionalidad marcada por el trabajo de años presentando un espacio que, por el momento, está muy lejos de llegar a su final.

