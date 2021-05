Con motivo de su 80 cumpleaños, María Teresa Campos se ha abierto en canal y ha concedido una comentadísima exclusiva a la revista Lecturas, siendo la propia Terelu Campos la encargada de hacer una completa entrevista en la que ni madre ni hija han eludido ningún tema, por espinoso que este sea.

Así, confesando que está orgullosa de Terelu y Carmen Borrego y asegurando que Rocío Carrasco es una hija para ella, Teresa ha recordado su extensa trayectoria profesional y ha admitido lo "mucho" que lloró por Edmundo Arrocet tras su ruptura, además de pronunciarse por primera vez sobre la serie documental de la hija de Rocío Jurado.

Más clara que nunca, la veterana comunicadora ha hablado de lo que se alegra de que por fin Rocííto haya desvelado su verdad, porque como asegura, "no quiero morirme sin que se haga justicia con ella y sin que la gente sepa que no es una mala madre" algo que, como admite, "no puede soportar". Además, y por primera vez, Teresa habla de David Flores, confesando que le "echa mucho de menos" y que, cuando le ha visto "de mayor", ha pensado que era "irrecuperable", porque no sabe "qué futuro le espera a ese niño si tiene que seguir con ese sinvergüenza", en referencia a Antonio David Flores.

Unas polémicas declaraciones sobre las que le hemos preguntado a Terelu Campos que, tras entrevistar a su madre ha perdido las ganas de hablar y, muy enfadada, ha pedido que le dejemos en paz cuando llegaba a un centro de estética cercano a su domicilio.

Horas después, y tras ponerse a punto, Terelu salía de hacerse la manicura igual de molesta e igual de parca en palabras, sin pronunciarse sobre las impactantes declaraciones de Teresa Campos sobre David Flores, al que todo el mediático clan estaba muy unido hasta que el niño se fue a vivir a Málaga con su padre, rompiendo toda relación con Rocío Carrasco.