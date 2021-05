Rocío Carrasco explicó en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el procedimiento que tiene abierto en contra de Antonio David Flores. La periodista desmintió la versión de su exmarido, que podría incluso ir a prisión, un hecho que sería histórico al ser un procedimiento que se derivó de otro aún abierto. Rocío Carrasco aseguró que Antonio David le debía una importante cantidad de dinero por la denuncia que ella interpuso por el impago de la manutención de sus hijos. De ese procedimiento salió otro por alzamiento de bienes cuando el exguardia civil se declaró insolvente. "Me debe mucho dinero, deberme me debe mucho más de lo que le puedo reclamar judicialmente. De lo que le reclamo son alrededor de 70.000 u 80.000 euros y luego lo que yo supuestamente le debo a él y él me reclama... bueno en 'Sálvame' cuando hizo la rueda de prensa dijo que 240.000 euros. Lo que me reclama a mí son 2.000 euros, únicamente. A día de hoy no me ha devuelto mis 80.000 euros y esos dos mil me los reclama a mí, pero se los debería reclamar a la fábrica de la tele, no a mí" ha asegurado Rocío Carrasco.

Durante el documental emitido ayer, la hija de Rocío Jurado reveló, entre otras cosas, las cifras que habría cobrado Antonio David en sus intervenciones televisivas hablando sobre su relación. Nuevamente, un amplio número de usuarios de Twitter volvió a situarse del lado de Carrasco y a criticar a Antonio David y a su pareja, Olga Moreno, que actualmente se encuentra concursando en e programa Supervivientes. De hecho, han sido muchos los usuarios que han pedido la expulsión de Moreno del programa. "Enserio @Supervivientes le seguís pagando a Olga Moreno con lo que estamos viendo y escuchando esta noche?no solo a sido consentidora el trato hacia RC,ha sido cómplice de que su marido ESTAFE". "Si el trinker ha denunciado a la productora y a mediaset... Qué hace todavía Olga Moreno en @Supervivientes", se preguntaban varios usuarios.

Olga Moreno recuerda la infidelidad de Antonio David

En una conversación con Omar, el novio de Anabel Pantoja, Olga recordó los inicios de su relación con el exguardia civil: "Con 21 años, sé perfectamente a quién tengo al lado. Sé lo que hay y lo que no. No aguantaría unos cuernos". "Digo que no lo aguantaría, pero me pasó. Me puso los cuernos", reconoció la superviviente.

Según su relato, el propio Antonio David confesó su deslealtad: "Es verdad que fue él quien me lo comentó porque se sentía mal. Yo le perdoné". Por otro lado, volvió a centrar la atención en el documental de Rocío Carrasco: "Él no le puso los cuernos a su exmujer, como se está diciendo ahora. Eso salió en el polígrafo de Conchita".