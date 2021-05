Coincidiendo con el 31 cumpleaños de Carla Barber y mientras la cirujana ha celebrado esta fecha especial con toda su familia en un barco de ensueño en Ibiza, Diego Matamoros felicitaba cariñosamente a su exnovia a través de sus redes sociales. Un acercamiento que se produce días después de que el influencer admitiese que a pesar de haber terminado su relación la canaria es la única mujer que ocupa su corazón, y que abre las puertas a una posible reconciliación en la pareja.

Hemos podido hablar con Diego y si dudarlo, ha vuelto a confesar que "los sentimientos están ahí" y asegurando que "aunque las cosas las hablo con ella en la intimidad", ha vuelto a gritar a los cuatro vientos su amor por Carla: "La verdad es que es la persona que me ha hecho más feliz que nunca y es un amor para mí. Es maravillosa".

Muy cauto e intentando no asustar a su exnovia con estas palabras tan intensas, el hijo de Kiko Matamoros señala que "no quiero que esto se haga demasiado ni que se vaya de madre ni nada" y deja ver que quizás la ruptura fue por su culpa: "Yo no soy perfecto y como todo, tengo cosas malas"

"Yo no puedo decir nada malo de ella", asegura Diego, confesando que "Carla es una persona fabulosa, es un amor, es guapísima, lo tiene todo y de verdad que es una maravilla conocerla y tenerla en mi vida", porque, como deja claro, "no ha desaparecido de mi vida".

Acerca de una posible reconciliación, el influencer afirma que "eso queda en la intimidad y siempre lo digo, es una tía maravillosa y sobre todo conmigo. Para mí es la persona que está en mi corazón y espero que esté toda la vida en mi vida".

Encantado con el embarazo de su hermana Laura y de su reconciliación con Benji Aparicio tras superar su bache, Diego prefiere no valorar las palabras conciliadoras de Makoke felicitando a su hermana ni pronunciarse sobre la inminente paternidad de Javier Tudela: "Es gente que ya no está en mi vida y no entro a comentar nada".

Sin embargo, no tiene problemas en bromear con los deseos de su padre, Kiko Matamoros, de tener un hijo con Marta López: "Ya lo he dicho 'papuxi'. Que sea feliz y si quiere ser padre de nuevo y tengo un hermano de nuevo, pues perfecto, yo no tengo ningún problema con eso". "Le veo genial, está muy feliz con Marta, es una persona que sabe dar lo que tiene que dar, se pone a un lado cuando tiene que hacerlo y es una persona compresiva que le quiere y le cuida, eso es lo importante, tener a alguien que te quiera y te cuide", asegura, encantado con la novia de su padre.