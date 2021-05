Sergi Ferrer, el reportero más mediático de Sálvame que durante los últimos días ha estado en boca de todos ha sido acusado esta tarde de andar detrás de Sofía Suescun, lo que provocó las risas en el plató del programa de las tardes de Mediaset, en donde no se dudaba de la homosexualidad de Ferrer. "No hace falta ni que me lo preguntes, ya te digo yo que soy maricón", acabó confesando el reportero.

Y esta semana hay doble ración del Deluxe. Sorpresa en la parrilla televisiva de Telecino. Mediaset España ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que retira (por el momento) Top Stars, su gran apuesta de la temporada, que contaba con un jurado formado por Isabel Pantoja, Risto Mejide y la actriz y cantante Danna Paola.

"Esta semana doble 'Deluxe', viernes y sábado. 'Top Star' se sigue grabando y volverá próximamente a la programación", han publicado. Los malos resultados de audiencia de las dos únicas galas que se han emitido hasta el momento han sido el principal motivo para que Telecinco haya tomado esta decisión.

Sálvame ha conseguido convertirse a lo largo de los más de siete años que lleva en antena en uno de los buques insignia de Telecinco. El programa ya no solo se emite de lunes a viernes. Sus especiales de los sábados y los domingos y sus otros programas especiales han hecho que la programación de todo el canal se base en este formato.

De hecho mucho se ha hablado en las últimas semanas de los pasos a informativos que ha protagonizado este programa. Pero lo que nadie sabe es que eso esta hecho a posta. Es decir: a Telecinco le interesa que toda esa audiencia que tiene Sálvame no se vaya en el momento en el que acaba el programa a otro informativo. En este sentido Vicente Vallés se lo está poniendo muy difícil a Mediaset ya que cada vez que se habla de audiencia se destaca por encima de todo la gran acogida que tiene el segundo informativo del día de Atresmedia y que la tiene precisamente gracias a la denominada audiencia de arrastre de Pasapalabra, el concurso más visto de la televisión y que también le había dado muy importantes datos de audiencia a Mediaset antes de que el Supremo obligase a Telecinco a dejar de emitirlo.

Pero es que además el programa sirve de prescriptor de famosos. No es raro que alguien que triunfe en Supervivientes o en Gran Hermano Vip haya pasado primero por el formato de las tardes de la cadena de Mediaset. Es casi una visita obligada antes de la fama. Eso sin contar con que “rellena” casi cinco horas de programación en directo en Mediaset. Y a un coste muy barato: el de tener a una media de cuatro o cinco colaboradores hablando delante de una cámara durante toda una tarde sin apenas conexiones ni vídeos.